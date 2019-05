Ibovespa fecha maio no azul pela 1ª vez em 10 anos

Na contramão da má sorte dos últimos anos, o maior índice de ações da bolsa fechou seu primeiro maio no azul em 10 anos. Mas foi por pouco, e de virada. O Ibovespa subiu 0,70% no mês, aos 97.030 pontos.

Desde 2009 o indicador não tinha um desempenho positivo no quinto mês do ano. A julgar pelos primeiros 15 dias de maio, tudo indicava que este seria mais um período desastroso para a bolsa.

De um lado, a desarticulação política no Brasil colocou na berlinda as chances de aprovação de uma reforma da Previdência. De outro, o agravamento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China geraram aversão ao risco no exterior.

Brasil descolado do exterior

A virada aconteceu na última semana, com o pacto entre o governo Bolsonaro e os outros dois poderes (Congresso e Supremo Tribunal Federal), elevando a possibilidade de novas reformas, observa Pablo Spyer, diretor de operações da Mirae.

“Esta ‘vibe positiva’ ancorada na aprovação da reforma fez com que o Brasil se descolasse do resto do mundo”, diz.

De fato, não foi uma semana fácil para os mercados no exterior, mas o Brasil ficou “blindado”. Nem mesmo a preocupante retração do PIB no primeiro trimestre, de 0,2%, abalou a confiança dos investidores no Brasil.

Como se não bastasse a prolongada disputa comercial entre EUA e China, o líder da maior economia do mundo, Donald Trump, anunciou na véspera que o México também poderá ser sobretaxado caso não faça mudanças em sua política de imigração.

A gripe suína africana, por sua vez, ameaça o mercado global de carnes e já afeta os preços das commodities, incluindo grãos.

Para Spyer, apesar do cenário negativo lá fora, o Brasil tende a se beneficiar desse movimento, mais um ponto a seu favor. “Os chineses não querem consumir a proteína e certamente vão comprar mais do Brasil, em um momento em que os preços estão em alta”, afirma.

“Sell in may”

A recomendação “sell in may and go away” (venda em maio e corra, em tradução livre) é comum no hemisfério norte com a chegada do verão, período em que as bolsas têm um baixo volume de negócios.

É a hora ideal para fugir de Wall Street, visto que os preços costumam ficar mais instáveis. Isso acontece devido à baixa liquidez (facilidade em comprar ou vender os papéis).

Desempenho do mês

Veja as ações que mais caíram em maio:

Empresa Ticker da ação Desempenho da ação no mês de maio Suzano SUZB3 -21,61% B2W BTOW3 -18,01% Cielo CIEL3 -13,02% Braskem BRKM5 -12,62% CVC CVCB3 -11,11% Pão de Açucar PCAR4 -10,08% BRF BRFS3 -9,64% Sabesp SBSP3 -6,76% TIM TIMP3 -6,15% Klabin KLBN11 -6,07%

Veja as ações que mais ganharam em maio: