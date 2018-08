Bovespa cai quase 2,0% contaminada por temor global com Turquia

São Paulo – A Bovespa iniciou os negócios em queda de quase 2,0%, em meio à aversão a ativos de risco que contamina os mercados acionários globais nesta manhã de sexta-feira, 10. No centro das atenções está a Turquia, que já trazia preocupação aos agentes diante da inflação alta e da falta de medidas do banco central local para conter o quadro. Nesta manhã, em discurso nacionalista, o presidente do país, Recep Erdogan, pediu para que todos os cidadãos que possuem dólares, euros e ouro troquem por liras turcas. Além disso, o líder descartou que a taxa de juros suba no país. O posicionamento de Erdogan trouxe frustração ao mercado, que esperava um anúncio mais concreto de recuperação econômica como, por exemplo, um pedido de ajuda ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

Às 10h48, o Ibovespa recuava 1,81%, aos 77.413,90 pontos, enquanto o dólar à vista no balcão era negociado a R$ 3,8613 (+1,62%). A moeda renovou máximas contagiada pelo fortalecimento da divisa americana, que bateu máxima histórica ante a lira turca. O ajuste ocorreu após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar via rede social que dobrará tarifas sobre aço e alumínio da Turquia.