Bovespa cai 1% com cautela por reforma da Previdência

São Paulo – O principal índice da bolsa paulista operava no vermelho nesta terça-feira, com investidores adotando cautela diante das articulações do governo para levar a reforma da Previdência à votação na Câmara dos Deputados na próxima semana.

Às 11:49, o Ibovespa caía 1,02 por cento, a 72.053 pontos. O giro financeiro era de 1,34 bilhão de reais.

O noticiário local em torno da reforma da Previdência tem sido o guia para os negócios no mercado acionário, provocando volatilidade e sobrepondo-se às influências externas. A expectativa é que este cenário se mantenha nas próximas sessões, até que se tenha mais clareza sobre o real apoio que o governo tem para colocar a medida em votação.

Na véspera, uma fonte disse à Reuters que o governo decidiu antecipar para quinta-feira o início da discussão sobre a proposta no plenário da Câmara dos Deputados com o objetivo de ter um quadro realista do apoio que poderá contar para tentar votar o texto na próxima semana. No entanto, ainda na véspera, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que “não é fácil” votar a reforma na Casa na semana que vem.

“Não há nenhuma indicação de evolução nas tratativas da Previdência e o tema adiamento de votação começa a ganhar corpo… O mau humor pode contaminar os mercados uma vez que o discurso do governo de que está tudo bem e que não tem diferença votar agora ou em 2018 começa a perder credibilidade”, escreveram analistas da corretora Lerosa Investimentos em nota a clientes.

DESTAQUES

– ITAÚ UNIBANCO PN caía 1,18 por cento e BRADESCO PN perdia 1,30 por cento. SANTANDER UNIT tinha baixa de 0,62 por cento e BANCO DO BRASIL ON cedia 0,46 por cento. No radar estava o acordo com poupadores para encerrar disputas judiciais, que deve ser protocolado nesta terça-feria no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo uma fonte, o acordo prevê o desembolso de uma primeira parcela de até 5 mil reais para todos os credores quinze dias após a homologação pelo STF.

– ELETROBRAS ON caía 2,24 cento e ELETROBRAS PNB tinha queda de 2,14 cento, entre as maiores perdas do Ibovespa, conforme os papéis seguem mostrando volatilidade em meio à expectativa sobre a privatização.

– PETROBRAS PN recuava 0,26 cento e PETROBRAS ON tinha variação negativa de 0,38 cento, na contramão dos preços do petróleo no mercado internacional.

– VALE ON caía 1,14 cento, em dia de perdas para os contratos futuros do minério de ferro na China.

– KROTON ON subia 2,24 cento, após cair nos três pregões anteriores. No radar estavam as declarações de executivos feitas na véspera sobre os planos para a empresa, que incluem a abertura de 30 unidades próprias de graduação e 150 por meio de parcerias no ano que vem. Segundo analistas da Guide Investimentos, a Kroton se destaca entre as empresas educacionais “principalmente pelo seu forte poder de execução e agilidade do management, que tem conseguido reestruturar a empresa diante as mudanças econômicas e regulatórias do setor”.