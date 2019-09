Bolsonaro vê “babaquice” da PF; Previdência na CCJ e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quarta-feira (4) bem informado:

As quentes do dia

CCJ do Senado vota reforma da Previdência nesta quarta

Com o final do prazo para apresentar emendas, o relator Tasso Jeiressati fará a leitura de seu parecer e o projeto deve ser votado até o final do dia

Bolsonaro vê ‘babaquice’ da PF e quer arejada na direção da polícia

De acordo com a Folha, presidente afirma que comando da polícia precisa de renovação e que está tudo acertado com Moro

Desoneração da folha gera empregos, como Guedes quer? Nem sempre

Estudo concluiu que a desoneração setorial e temporária de Dilma não gerou empregos. Agora, governo quer tentar desoneração horizontal e focada nos jovens

Trabalhadores e frente parlamentar contra privatização dos Correios

Os Correios rejeitaram proposta do TST para acordo com trabalhadores, que podem entrar em greve ainda neste mês

Casa Civil e militares fazem pressão para flexibilizar regra do teto de gastos

De acordo com o Estadão, na tentativa de evitar ‘apagão’ de ministérios e danos ao projeto de reeleição de Bolsonaro, núcleo político do governo defende alteração da norma que limita o crescimento das despesas à inflação

Relator da Lava Jato no TRF-4 nega a Lula uso de mensagens hackeadas

Defesa de Lula pediu que as mensagens fossem utilizadas em processo por meio do qual o petista pede a suspeição do ex-juiz federal Sergio Moro

Em 8 meses, JBS sobe 150% no Ibovespa — e pode subir mais

Campeã no acumulado de 2019, ação potencial para continuar avançando, acreditam analistas

No impasse do Brexit, quem está do lado da democracia?

Defensores do Brexit defendem que ele foi aprovado pela população; seus críticos dizem que, para implementá-lo, o governo passa por cima das regras

Política e Mundo

Bolsonaro pede para pessoas vestirem verde e amarelo em 7 de setembro

Presidente afirmou que feriado do Dia da Independência servirá para mostrar ao mundo que ” a Amazônia é nossa”

Líderes tentam convencer Bolsonaro a manter trechos do projeto de abuso

Mais cedo, Bolsonaro disse que o número de vetos deve chegar perto de 20 — o que representaria quase metade do projeto

Onyx vai propor prorrogação de atuação das Forças Armadas na Amazônia

Garantia de Lei e Ordem, que permite a atuação militar nos estados, foi assinada por Bolsonaro em agosto e tem validade apenas até setembro

Governo vai começar a regulamentar mineração em terra indígena, diz Onyx

Atividade de exploração mineral em terras indígenas está prevista na Constituição, mas nunca foi normatizada

Vaza Jato: Em chat consigo mesmo, Deltan considerou concorrer ao Senado

De acordo com conteúdo divulgado pelo The Intercept Brasil, procurador teria refletido se deveria desistir do MPF para entrar na política

Parlamentares aprovam primeiro passo para evitar Brexit sem acordo

Parlamentares votaram por 328 a 301 para que possam debater nesta semana uma lei que levaria Johnson a pedir à UE adiamento do Brexit

Pentágono destina US$ 3,6 bi para muro na fronteira EUA-México

Para desbloquear a verba, o departamento de Defesa decidiu “adiar” 127 projetos de construção e modernização de instalações militares nos EUA e no exterior

Enquanto você desligou

Senado aprova PEC da cessão onerosa

Proposta trata da distribuição entre os Estados dos recursos arrecadados em megaleilão do petróleo, previsto para novembro, e agora volta para a Câmara

Governo estuda como desonerar folha para incentivar emprego, diz porta-voz

Ideia é desobrigar empresas de pagar impostos sobre folha de pagamento na contratação de jovens e pessoas sem carteira assinada há mais de 2 anos

Senadores cedem a Maia e negociam repasse extra do leilão de petróleo

Valor extra de R$ 2,19 bilhões do megaleilão atende a pedido do deputado, que criticou fato de o Rio receber valores menores do que outros Estados

Governo erra e deve corrigir valor do fundo eleitoral para R$ 1,86 bi

Fundo será usado para custear gastos de candidatos a prefeito e vereadores, em 2020

Bolsa já tem mais de 1,3 milhão de investidores

Crescimento tem uma média de quase 100 mil contas por mês

STF: Moraes pede para incluir inquérito das fake news na pauta do plenário

Presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, é quem vai definir data para os 11 integrantes da Corte julgaram a questão

Bolsa de Buenos Aires despenca 11,9% e tem menor patamar em 2 anos

No mercado de câmbio, o dólar fechou estável, cotado a 57 pesos para venda

Agenda

Nesta quarta-feira (4), nos EUA, o Bureau of Economic Analysis divulga os dados referentes às importações e às exportações no mês de julho — e consequentemente os da Balança Comercial. Também é dia de o American Petroleum Institute atualizar os estoques de petróleo bruto, gasolina e destilados do país. E o Fed publica o Livro Bege, que é seu relatório das condições econômicas de cada um dos 12 distritos em que a instituição está presente e, por anteceder a reunião do Fomc (o equivalente americano ao Copom brasileiro), pode trazer pistas da política monetária do comitê. E fique ligado nos discursos de Neel Kashkari, presidente do Fed de Minneapolis, e de John C. Williams, ambos membros do próprio Fomc.

Já na Zona do Euro, o Eurostat divulga os dados da venda no varejo no mês de julho, número que está relacionado à confiança do consumidor e, portanto, à saúde da economia da região. E o Markit publica o índice de atividades dos gerentes de compra (PMI) do setor de serviços, que é considerado um importante indicador do desempenho econômico.

Frase do dia

“Eu acredito que você precisa seguir os seus sonhos. Foi o que eu fiz” — Larry Ellison, cofundador da Oracle