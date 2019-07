Bolsonaro na Bahia; Cielo vai à guerra e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta terça-feira (23) bem informado:

As quentes do dia

Governo quer mudanças para elevar rentabilidade das contas do FGTS

Regra atual determina a divisão de metade do lucro do FGTS do ano anterior entre os cotistas; proposta nova pode dividir tudo

Dólar não vai abaixo de 3,70 reais, diz Fernanda Consorte

Economista-chefe do banco Ourinvest vê pouco espaço para o real ganhar força e não descarta mais volatilidade até a conclusão da reforma no Congresso

Após polêmica com nordestinos, Bolsonaro inaugura aeroporto na Bahia

É a segunda viagem do presidente ao Nordeste, e a primeira após ele ter chamado os governadores da região de “governadores de paraíba”

Após cair 70%, Cielo tenta mostrar força na “guerra das maquininhas”

Além de concorrentes como PagSeguro e Rede, Cielo também terá de lidar no médio prazo com a popularização de pagamentos digitais

Juiz condena delator e valida acordos de R$ 700 milhões da Lava Jato

Cartel composto por empreiteiras pagava propina para Paulo Roberto Costa para fraudar a competitividade de procedimentos licitatórios da Petrobras

Brasil precisa cortar juros rápido, diz Luiz Figueiredo, ex-diretor do BC

Mercado aposta que o Copom vai reduzir a Selic ao término de seus dois dias de reunião, em 31 de julho, mas ainda segue a dúvida sobre tamanho do corte

“Se alguém lhe disser onde investir, fuja”, diz Nathalia Arcuri

Com reality show na TV aberta, youtuber quer levar educação financeira, mas ressalta que é preciso aprender a investir e conhecer objetivos

Política e Mundo

Governador da Bahia cancela ida à inauguração com presença de Bolsonaro

Governo federal dobrou sua cota de convites de 300 para 600 pessoas; Rui Costa (PT) diz que evento excluiu população e virou “convenção político-partidária”

“Em qual cidade nosso presidente chega e não é ovacionado?”, responde porta-voz

A declaração ocorre depois que o governador da Bahia cancelou ida à inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista pela presença de Bolsonaro no evento

Parlamentares dos EUA confirmam acordo sobre orçamento e teto da dívida

Lideranças democratas afirmaram que acerto com o presidente Donald Trump acaba com ameaça de que parte do orçamento americano fique paralisado

Alta desconfiança de governo e mídia preocupa americanos, diz pesquisa

Pesquisa destaca a alta desconfiança dos americanos nas instituições e entre as pessoas, o que pode dificultar a solução de problemas sociais e políticos

Novo apagão em Nova York causa indignação em meio a onda de calor

Diferentemente do blecaute da semana passada, causado por uma falha de um cabo de alta voltagem, esta vez o corte foi uma decisão da companhia de luz

Enquanto você desligou

Governo estuda limitar saque do FGTS em no máximo R$ 500 este ano

Valor seria para contas ativas e inativas; independentemente de quantas contas tiver, trabalhador só poderia sacar a quantia indicada em cada conta

ANTT aprova pedido de ministério e suspende tabela do frete rodoviário

Ministro Tarcísio de Freitas já havia informado na manhã desta segunda-feira que tabela sofreria mudanças após pressão de caminhoneiros

Uber testa serviço de assinatura mensal que dá desconto aos usuários

Iniciativa está em fase de avaliação nos Estados Unidos e inclui também o uso ilimitado das bicicletas e dos patinetes elétricos da empresa

Cemig marca novo leilão para contratar energia de usinas eólicas e solares

A Cemig pretende comprar até 100% da produção dos empreendimentos cadastrados, em contratos de 19 anos, com entrega a partir de 2023

ANPT pede suspensão de lei que autoriza produção de amianto em GO

Norma aprovada pelo legislativo local e sancionada pelo governador Ronaldo Caiado autorizou a produção de amianto para exportação

Retirada de US$ 150 bi do mercado de ações pode ser boa notícia

Cautela dos investidores torna a liquidação de posições mais fácil se houver uma correção no mercado, segundo o Sanford C. Bernstein

Agenda

Nesta terça-feira (23), nos EUA, a National Association of Realtors divulga o número de casas/residências vendidas no mês de junho, assim como a variação em relação ao mês anterior. Lembrando que esse é um importante indicador da força do mercado imobiliário americano. Já o American Petroleum Institute (API) atualiza, como acontece todas as terças-feiras, o estoques de petróleo bruto do país, da gasolina e de destilados.