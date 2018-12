Bolsonaro será diplomado hoje e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira, 10, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Com patrimônio familiar sob suspeita, Bolsonaro será diplomado hoje. Diplomação realizada nesta segunda-feira atesta que o presidente eleito cumpriu todas as regras exigidas pela justiça eleitoral.

Receita abre consulta ao 7º lote de restituição do Imposto de Renda. Quem não foi contemplado com o crédito nesse lote ou nos anteriores caiu na malha fina do leão.

11 governadores podem deixar Estados sem caixa. Conforme o Estadão, deixar contas para sucessores é uma prática vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal e criminalizada pelo Código Penal.

É perder ou perder: Canadá julga herdeira da Huawei. País sofrerá as consequências políticas e econômicas ou da China ou dos Estados Unidos, caso liberte ou extradite executiva presa há uma semana.

Japão indicia Ghosn por fraude fiscal e anuncia nova suspeita. O ex-presidente do conselho da Renault Nissan e seu antigo braço direito agora são formalmente réus.

Prefeito de Niterói é preso em operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio. O Globo noticiou que equipes fazem buscas também na sede da prefeitura, que está fechada.

Grupo Edson Queiroz vai investir em energia eólica. Segundo o Valor Econômico, dono da distribuidora Nacional Gás, da fábrica de fogões e geladeiras Esmaltec, da água Minalba e de um dos maiores bancos de terrenos do país se prepara para entrar em leilões.

Peste suína na China faz preço subir. Conforme o Valor Econômico, pode ser o início de um movimento a se estender ao longo de 2019 que impulsionará a rentabilidade dos frigoríficos.

Política e mundo

Quem é Ricardo Salles, novo ministro do Meio Ambiente. Apoiado por ruralistas, advogado paulista é réu por improbidade e tem passagem desgastada na Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo.

Especial 50 anos: Reação ao AI-5 leva à democracia e à Constituição. O que tornava o AI-5 diferente era a suspensão de garantias, como a do habeas corpus.

Pagamentos de ex-assessor foram para pagar dívida, diz Bolsonaro. O presidente eleito afirma que o valor da dívida era de 40 mil reais.

Bolsonaro vai revisar tabela de frete e privatizará BR-163 e aeroportos. “No primeiro mês (de governo), já vamos atacar isso, conversa intensa, vamos ouvir muito, e vamos acordar compromissos”, afirmou futuro ministro.

Flávio Bolsonaro diz que ex-assessor justificou movimentação de R$ 1,2 mi. O parlamentar disse que Fabrício Queiroz está pronto para dar as explicações às autoridades e provar a legalidade da movimentação financeira.

Intervenção federal em Roraima vai até 31 de dezembro. Estado tem recebido um grande fluxo de venezuelanos que deixam seu país natal por causa da grave situação econômica e social.

Com 8 mil manifestantes nas ruas, protestos deixam Paris entrincheirada. Em toda França, foram adotadas medidas de segurança excepcionais, com 90.000 policiais mobilizados em todo território.

Fúria dos “coletes amarelos” invade a Bélgica e 400 pessoas são presas. Inspirado no movimento francês, os belgas protestam sobre custo de vida e exigem a remoção do governo de coalizão de centro-direita.

Em meio a turbulências na França, Trump propõe fim do Acordo de Paris. “Talvez seja a hora de acabar com o ridículo e extremamente caro Acordo de Paris e devolver o dinheiro para as pessoas”, disse o presidente dos EUA.

Pela primeira vez, Justiça dos EUA consegue ligar Trump a um crime federal. Investigação revelou que o presidente teria ordenado pagamentos ilegais para comprar o silêncio de duas mulheres durante campanha.

ONU realiza operação de ajuda humanitária para 650 mil sírios. Os beneficiários dessas ajudas receberão “água, cuidados médicos e outros serviços sanitários”, afirmou a oficina da OCHA na Jordânia.

Enquanto você desligou…

Países emergentes driblam Fed e suas moedas voltam a ser atraentes. Quem busca maior rendimento vai voltar para os mercados emergentes em 2019, porque esses países zelam pela vantagem de juros sobre os EUA.

Justiça suspende leilão de distribuidora da Eletrobras no Amazonas. O leilão de privatização da Amazonas Energia estava previsto para acontecer no próximo dia 10.

Ibama nega licença ambiental para perfuração de petróleo no rio Amazonas. O órgão explicou que sua decisão se baseia nas “profundas incertezas” relacionadas ao Plano de Emergência Individual apresentado pela Total.

Odebrecht assina acordo de colaboração com Peru, dizem fontes. Duas fontes dizem que a multa chega a 182 milhões de dólares.

Qualcomm dá o primeiro passo sério no território da Intel. Com Snapdragon 8cx preparado para notebooks, empresa espera tomar parte de mercado dominado pela Intel.

Preço dos alimentos avança 4,1% de janeiro a novembro em São Paulo. De janeiro a novembro de 2018, a taxa acumulada foi de 4,10% e a variação anual, entre dezembro de 2017 e novembro de 2018, foi 4,39%.

Acordo de leniência de J&F e MPF passa a ter antecipação de multa prevista. Cláusulas preveem que seja antecipado, no Brasil, o pagamento de multas e outros ressarcimentos caso a holding feche acordos em outros países.

Uber retira 1.500 carros por hora do trânsito de SP. Modalidade Uber Juntos oferece desconto para ajudar reduzir o trânsito após interdições na Marginal Pinheiros.

Wall Street e economistas divergem sobre próximos passos do Fed. A aversão ao risco e a mudança na perspectiva do Fed derrubaram os rendimentos dos títulos do Tesouro americano, procurados por quem deseja um porto seguro.

Agenda

Nesta segunda-feira, será divulgado o boletim Focus com as perspectivas do mercado para a economia brasileira. Na China, serão divulgados dados sobre novos empréstimos. Já nos Estados Unidos, os dados sobre ofertas de emprego JOLTs.