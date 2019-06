Bolsonaro rejeita estados na Previdência; Moro no STF e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta segunda-feira (24) bem informado:

As quentes do dia

Na Câmara e no STF, Moro será (de novo) o protagonista da semana

Ministro cancelou reunião com deputados por viagem aos EUA. Oposição quer sua convocação

Celso de Mello deve decidir destino de Lula e Moro

Relator da Operação Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, e a ministra Cármen Lúcia já votaram contra o pedido de liberdade de Lula

De acordo com a Folha, Bolsonaro rejeita atuar por estados e municípios na reforma

Em reunião com a bancada do Podemos, ele disse não ver motivos para brigar pelos governadores

Negociadores da China e EUA discutem comércio antes de encontro para G20

Diálogo sino-americano está atualmente num impasse, depois de 11 rodadas de conversas sobre questões comerciais e tecnológicas

Congresso quer protagonismo e promete votar reforma tributária ainda este ano

Para tentar emplacar o que batizaram de ‘agenda boa’, as lideranças da Câmara dos Deputados vão acelerar a tramitação da tributária logo após a votação na Comissão Especial da primeira

Política e Mundo

Presidente regional do PTC no Rio é encontrado morto em casa

A causa da morte de Daniel Tourinho Filho, de 35 anos, não foi divulgada, mas não haveria sinais de violência

Escritora diz que Trump a estuprou em provador de roupas há 20 anos

Jean Carroll afirma que abuso ocorreu em um provador da loja Bergdorf Goodman; Casa Branca diz que história é falsa e tem intenção de denegrir presidente

Bachelet deixará delegados da ONU na Venezuela, diz Guaidó

Alta comissária de Direitos Humanos da ONU visitou representantes de Nicolás Maduro e também com o líder da oposição

Enquanto você desligou

Ponte do Jaguaré ficará interditada até segunda-feira, diz Prefeitura

Incêndio atingiu a ponte nesta sexta e deixou desabrigados; vistoria vai avaliar o local na próxima semana para decidir qual será o prazo para reabertura

XP testa aplicativo que ensina termos a investidores iniciantes

Extensão gratuita para Google Chrome explica o significado da sopa de letrinhas do mercado financeiro

Carrefour vende controle de suas atividades na China

O fechamento da transação está sujeito à aprovação pelas autoridades de concorrência chinesas e está previsto para o fim de 2019

Natura e Google se unem para testes de cosméticos na nuvem

Com o desenvolvimento de novas tecnologias, ganhou a capacidade de testar uma planta para mais de 400 ativações diferentes, de uma vez

Agenda

Nesta segunda-feira (24), além do Boletim Focus, há a divulgação da ata do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central, que havia se reunido na última semana e decidido por manter a taxa Selic em 6,5%. Nos EUA, o Conference Board atualiza os dados da Confiança do Consumidor, importante índice de atividade econômica, referente ao mês de junho. E o Census Bureau libera as informações sobre vendas de casas novas em maio, número que mostra a força do mercado imobiliário. Há, ainda, a reunião da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) logo pela manhã e atualização dos estoques de petróleo bruto dos EUA. Fique ligado, também, nos discursos de Jerome Powell, presidente do Fed, e de Raphael Bostic e James Bullard, ambos do Fomc (o equivalente ao Copom nos EUA).