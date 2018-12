Bolsonaro quer rever atos de Temer e outros destaques desta manhã

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira, 28, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Bolsonaro manda reavaliar atos de Temer e planeja rever contratos

A revisão é prioridade de documento sobre diretrizes do novo governo entregue aos futuros ministros durante reunião em Brasília

Alfredo Setubal: “1º ano do governo será um campeonato de mata-mata”

Alfredo Setubal, que dirige a Itaúsa, holding de investimentos do Itaú Unibanco, considera Paulo Guedes e Sérgio Moro os dois pilares do governo Bolsonaro

Netanyahu chega ao Rio para compromissos oficiais e posse de Bolsonaro

O premiê de Israel desembarca no momento em que Bolsonaro defende a transferência da Embaixada do Brasil em Israel, de TelAviv para Jerusalém.

Temer edita hoje MP que cria órgão de proteção de dados

Novo órgão ficará sob o guarda-chuva da Presidência e poderá editar normas sobre a proteção de dado e zelar pela preservação de segredo empresarial

Embaixador japonês quer expansão de negócios entre Brasil e Japão

De janeiro a setembro, empresas japonesas no território brasileiro aplicaram mais de US$ 800 milhões em investimentos no Brasil este ano

Prazo para consolidar dívidas do Refis acaba hoje

O prazo começou no último dia 10. Quem não fizer o procedimento será excluído da renegociação

Projeto de Bolsonaro prevê leiloar Congonhas e Santos Dumont em 2022

Reportagem do Estadão informa que aeroportos em São Paulo e no Rio, considerados as joias da coroa da Infraero, devem ser privatizados em blocos que vão incluir também terminais de outros Estados

Política e mundo

Após investigações, Kassab pede licença antes de assumir em SP

Kassab foi alvo de uma operação de busca e apreensão da PF decorrente de uma delação do grupo J&F; foram achados R$ 300 mil na sua casa.

Congresso dos EUA se reúne, mas não age para encerrar paralisação

A paralisação encaminha-se para uma continuidade na próxima semana e pode se arrastar janeiro adentro.

Decepcionados com EUA, líderes curdos da Síria se voltam a Rússia e Assad

Autoridades curdas estão correndo para encontrar uma estratégia para proteger sua região da Turquia antes de os EUA partirem.

Enquanto você desligou…

Testemunha-chave de caso Odebrecht é encontrada morta na Colômbia

As autoridades colombianas não revelaram as causas de sua morte e disseram que as circunstâncias estão sendo investigadas.

Petrobras reduz em 3% preço da gasolina nas refinarias, para R$ 1,5087

Além disso, a estatal manteve sem alteração o preço do diesel, em R$1,8088, conforme tabela disponível no site da empresa.

Taxa de custódia do Tesouro Direto cairá para 0,25% a partir de janeiro

A taxa que hoje é de 0,3 por cento ao ano passará a 0,25 por cento ao ano a partir de 2019.

Agenda

Nesta sexta-feira, será divulgada a taxa de desemprego nacional. Nos Estados Unidos, serão divulgados dados sobre balança comercial em novembro, sobre vendas de casas novas e vendas pendentes de moradias (mensal), além de estoques de petróleo bruto.