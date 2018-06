Bolsonaro e Trump juntos e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Admirador de Trump, Bolsonaro tenta se aproximar de Trumo. Segundo jornal Folha de S. Paulo, a família do presidenciável tenta pavimentar um caminho de acesso para que um encontro com o chefe de estado dos EUA aconteça entre o 1º e 2º turnos da eleição.

BC diz que próximos passos continuarão dependendo da atividade econômica. Copom decidiu manter taxa básica de juros em 6,50%; é a segunda manutenção consecutiva da taxa após 12 cortes seguidos, realizados desde outubro de 2016.

Deputados aprovam projeto que cria isenções para transportadora. Projeto prevê até alíquota zero em tributos como IPI e PIS/Cofins para renovação da frota de caminhões.

BRF negocia venda em bloco de parte de suas ações na Minerva. Segundo o jornal Valor Econômico, a BRF está negociando com bancos uma operação de venda em bloco de suas ações da Minerva Foods.

Política e mundo

CVM abre processo contra Dilma e mais 11 por irregularidades em Pasadena. Medida se baseia em inquérito administrativo aberto pela autarquia no final de 2014, após denúncias de irregularidades na compra de refinaria.

Senado aprova acordo tributário com Argentina. Texto aborda uma série de questões, incluindo capital formado por bens imóveis e móveis, além de navios, aeronaves ou veículos de transporte terrestre.

Câmara aprova Texto-base de PL que permite venda de campos no pré-sal. Texto diz que campos cedidos pela União à Petrobras podem ser negociados, desde que preservada a participação da estatal em, no mínimo, 30% do consórcio.

Presidente da Coreia do Sul vai à Rússia. Essa é a primeira vez que um presidente sul-coreano visita o país desde 1999. Encontro entre Moon Jae-in e o presidente russo Vladmir Putin tem como foco a discussão para cooperação econômica.

Enquanto você desligou…

Braskem normaliza operações após greve dos caminhoneiros. Petroquímica havia anunciado que paralisação afetou parcialmente suas operações.

Resultados da Micron superam estimativas, com forte demanda por chips. Lucro líquido da fabricante de chips subiu para US$ 3,82 bilhões no trimestre encerrado em 31 de maio.

Agenda

Nesta quinta-feira, sai o IPCA-15 de junho. Nos Estados Unidos, os destaques são o índice de atividade industrial Fed Filadélfia e o relatório de empregos Fed Filadélfia no mês. Já na zona do euro, serão divulgados os dados de confiança do consumidor em junho.