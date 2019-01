Bolsonaro prepara reação à sua 1ª batalha comercial e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo Bolsonaro tenta estreitar relações com a China

Pela segunda vez em oito dias, o embaixador chinês se encontra com o alto escalão do governo brasileiro. Nesta quinta-feira, é a vez do Paulo Guedes.

Após restrições ao aço brasileiro, governo prepara 1ª reação comercial

De acordo com fontes do governo, o Brasil poderá procurar inclusive a China, maior produtora e exportadora mundial do produto

Governo Bolsonaro quer restringir acúmulo de pensão com aposentadoria

Proposta em estudo pela equipe de Paulo Guedes, segundo o Estadão, prevê corte de até 60% se a soma dos benefícios ultrapassar oito salários mínimos

Líderes da oposição a Maduro se reúnem com Ernesto Araújo

A posse do novo mandato de Nicolás Maduro, iniciado na semana passada, não foi reconhecida por mais de 40 países, entre eles o Brasil.

Mato Grosso vai decretar calamidade financeira nesta quinta

Segundo o governador do estado, Mauro Mendes, seriam aproximadamente R$ 500 milhões para o Estado garantir sua “sobrevivência”.

Estados fazem pressão por socorro federal

A sede do Ministério da Economia recebeu ontem uma romaria de governadores pedindo ajuda da União para equilibrar suas contas.

Com sucessos como Bird Box, a Netflix seguirá imparável?

Serviço de streaming divulga resultados trimestrais nesta quinta-feira, dois dias após anunciar aumento no preço das assinaturas nos EUA.

BNDES vai explicar modelo de apresentação dos 50 maiores contratos

Parte das informações já está disponível na página do BNDES, mas o presidente Joaquim Levy quer que elas sejam ainda mais transparentes.

EUA e Coreia do Norte voltam a discutir desnuclearização

Em meio ao maior shutdown da história do país, Donald Trump precisa de boas notícias na política internacional.

China: vice-premiê visitará EUA para diálogo comercial no fim do mês

Na semana passada, americanos e chineses se reuniram em Pequim e conversaram sobre a ampliação do comércio entre os países.

Política e mundo

Governo de Theresa May ganha “voto de confiança” após derrota do Brexit. A primeira-ministra sobreviveu à votação da chamada “moção de censura” com 306 votos a favor e 325 contra, e com isso continuará no cargo.

Damares assina exoneração de diretora da Funai e confirma novo presidente. Azelene Inácio é uma das principais defensoras da ideia de abrir as terras indígenas para arrendamento e parcerias com produtores rurais.

PF pede mais 90 dias para investigar atentado a faca sofrido por Bolsonaro. Órgão afirma que prorrogação do segundo inquérito é para a conclusão de “diligências em curso”.

Justiça extingue ação contra indicação de amigo de Bolsonaro à Petrobras. Juiz argumentou que a Federação Única dos Petroleiros não tem legitimidade para propor a ação.

Justiça de Goiás aceita denúncia contra João de Deus. Médium goiano que está preso desde 16 de dezembro passa a ser réu em dois processos criminais.

Procuradoria acusa ex-ministro da Saúde de Temer por improbidade. MPF acusa Ricardo Barros de favorecimento de empresas e descumprimento de normas da administração pública.

França pede para Renault nomear sucessor para Carlos Ghosn. Ex-presidente da Nissan está preso desde o dia 19 de novembro do ano passado por supostamente ocultar remunerações multimilionárias.

ONU eleva para 890 o número de mortos por violência étnica na RD do Congo. Em um mês de conflitos, estimativa das Nações Unidas é de que 16 mil pessoas buscaram asilo do outro lado do rio no país.

Enquanto você desligou…

União Europeia impõe restrições às importações de aço brasileiro

Importações de aço ficarão sujeitas a uma cota até julho de 2021. O volume que ultrapassar o teto será taxado em 25%; Itamaraty disse que vai atuar

STJ libera venda de subsidiária da Petrobras. Liminar impedia que estatal vendesse 90% da Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), operadora de gasodutos.

Tarifas de embarque em aeroportos terão aumento de 5,39%. Com o reajuste, taxa máxima dos passageiros em voos domésticos passará de R$ 31,27 para R$ 32,95.

Fiesp consegue liminar que impede ANTT de multar por tabela de frete. Edição da tabela fez parte de conjunto de ações de Michel Temer para por fim à greve dos caminhoneiros.

Incerteza abala confiança de empresas americanas, afirma Fed. Banco Central americano alerta sobre preocupação das companhias com volatilidade dos mercados e taxas de juros crescentes.

Gisele Bündchen expressa surpresa com críticas de ministra da Agricultura. Tereza Cristina afirmou que modelo faz críticas ao seu país “sem conhecimento de causa”.

Agenda

Nesta quinta-feira (17) serão divulgados os números do IPC anual e mensal na Zona do Euro e o discurso de Lautenschläger, do Banco Central Europeu. Nos Estados Unidos, serão divulgados o relatório mensal da OPEP; a balança comercial de bens de novembro; os números de vendas de casas novas, a construção de novas casas e os pedidos iniciais por seguro-desemprego.