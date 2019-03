Bolsonaro prepara conversa espinhosa com Trump e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta segunda-feira (18) bem informado:

As quentes do dia

O que Bolsonaro conseguirá, e o que não conseguirá, nos EUA

Presidente brasileiro e sua comitiva têm série de encontros que devem ser pautados mais por aliança ideológica que por avanços econômicos concretos

Brasil teme pressão de Trump por 5G

Segundo reportagem do Valor, os presidentes Bolsonaro e Trump se preparam para abordar um tema espinhoso no encontro que vão ter amanhã: a participação da China nas futuras redes de quinta geração (5G) da telefonia celular no Brasil.

Previdência dos militares: as 48h finais de negociação

Proposta entregue pelo Ministério da Defesa ao da Economia deve ser apresentada ao Congresso na quarta-feira

Bolsonaro precisa ter foco para aprovar a reforma da Previdência, diz presidente do Bradesco

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, executivo afirma que desvinculação do Orçamento seria mais difícil de ser implementada e outras mudanças precisam ser feitas

CCJ pode votar Previdência no início de abril se projeto de militares não atrasar, diz Francischini

Ao G1, O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, Felipe Francischini (PSL-PR), disse que, se o texto que trata da aposentadoria dos militares não atrasar, a votação da reforma da Previdência, na comissão, deve acontecer na primeira semana de abril

Manifestantes protestam em frente à Casa Branca contra visita de Bolsonaro

Com cartazes e faixas com a foto de Bolsonaro e a frase “Ele Não”, os manifestantes fizeram um protesto pacífico

Copom inicia reunião nesta terça para definir taxa básica de juros

Instituições financeiras preveem que a Selic deve permanecer este ano no atual patamar. Para 2020, a expectativa é de aumento

Multinacionais trazem R$ 120 bilhões em empréstimos para filiais no Brasil

O jornal O Estado de S.Paulo informa que, no ano passado, montante de dinheiro que veio do exterior para ajudar empresas, conhecido como empréstimo intercompanhia, saltou de US$ 6,2 bi, em 2017, para US$ 32,3 bi; dois terços dos recursos vieram para o setor industrial

Terremoto de 5,5 graus deixa 2 mortos e 44 feridos na Indonésia

Os mortos são dois turistas malaios que foram arrastados por um deslizamento junto com outras 36 pessoas

Nova Zelândia anuncia princípio de acordo para endurecer leis sobre armas

A primeira-ministra também anunciou investigação sobre os ataques que mataram ao menos 50 na sexta-feira passada, gerando dúvidas sobre o suposto autor

Política e mundo

“Vamos consolidar avanços no combate à corrupção”, diz Moro

Em entrevista ao Estadão, ministro da Justiça e Segurança Pública fala sobre pacote anticrime e a resistência do Congresso em relação à proposta

Após saída do governo, Bebianno não descarta volta à política nas eleições de 2020

Em entrevista ao jornal O Globo, ex-ministro diz que conversou apenas uma vez com Bolsonaro através de áudios no Whastapp

“Bolsonaro ainda não assumiu o papel de presidente”, diz Tasso

Em entrevista ao Valor, futuro relator da reforma da Previdência quando a proposta chegar ao Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE) diz que o presidente Jair Bolsonaro queima capital político com questões inúteis e compromete cada vez mais a aprovação da mudança nas regras das aposentadorias

Etiópia: caixa preta mostra “similaridades” entre acidentes com Boeing 737

Os dois aviões que sofreram os acidentes eram do mesmo modelo, o Boeing 737 MAX

Opep e Rússia aprofundam cortes na produção de petróleo

Existem divisões na coalizão sobre quando a redução na oferta deve acabar; atual acordo vence em junho

Cerca de 1000 policiais venezuelanos desertam para a Colômbia

Governo colombiano estabeleceu um procedimento de recepção, que tem como base as disposições internacionais sobre direitos humanos

Putin celebra cinco anos de domínio russo na Crimeia

Apesar de anexação ser condenada pelo Ocidente, Putin consolidou seu poder na antiga península ucraniana

Superávit comercial da zona do euro sobe a € 17 bilhões em janeiro

O resultado é maior do que o saldo positivo de 16 bilhões de euros observado em dezembro

Japão tem superávit comercial de 339 bi de ienes em fevereiro

Exportações para a China tiveram crescimento de 5,5% no último mês, na comparação anual

Enquanto você desligou…

Cielo chama vice-presidente da Klabin para comandar diretoria financeira

A companhia de meios de pagamento afirmou que a posse de Sousa na vice-presidência de finanças ocorrerá após homologação pelo Banco Central

Livrarias em crise: Saraiva fecha mais três lojas

As más notícias não param por aí e momento não é fácil para a empresa, nem para o setor

B3 fecha aquisição do Portal de Documentos por R$ 175 milhões

Deste montante, R$ 50 milhões serão pagos à vista e o saldo remanescente em um período de até quatro anos

Agenda

Nesta segunda-feira (18), no Brasil será divulgado o Boletim Focus.