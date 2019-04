Bolsonaro precisará correr para cumprir promessas e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (9) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Segundo a Folha, Bolsonaro terá que cumprir 1 promessa a cada 2 semanas

Folha mapeou 98 propostas feitas pelo presidente antes da posse; maioria se refere a segurança pública, educação e saúde

Chuva deixa pelo menos três mortos e causa estragos no Rio de Janeiro

Temporal alagou ruas, derrubou árvores e levou município a declarar estado de crise na noite desta segunda

Guedes insiste em R$1 tri com nova Previdência, mas reconhece dificuldade

Ministro admitiu que reforma pode ser reduzida pelo Congresso e disse que não tem pretensão de ser coordenador político

Eleições em Israel definem destino da Cisjordânia

Como última tentativa de derrotar o oponente Benny Gantz, Netanyahu prometeu anexar a região vizinha caso fosse reeleito

Parlamento do Reino Unido aprova lei para impedir Brexit sem acordo com UE

A legislação recebeu a aprovação final na Câmara dos Lordes e na Câmara dos Comuns no fim desta segunda-feira, 8

De acordo com o Estadão, INSS gasta cerca de R$ 640 milhões por ano com benefícios acima do teto

Levantamento mostra que há no Brasil 5.239 pessoas que recebem mais que o limite de R$ 5,8 mil do INSS

Justiça permite que empresas retomem 15 aviões da Avianca

Aircastle e Aviation Capital Group tinham contrato com a aérea brasileira envolvendo 18 aeronaves

EUA querem que Mourão trate com militares chavistas

Vice-presidente americano teria incentivado brasileiro a usar a experiência em Caracas para influenciar exército a romper com o chavismo

Começam as eleições gerais em Israel para definir o futuro de Netanyahu

Israelenses elegerão seus representantes em uma Câmara de 120 cadeiras, cujo o acesso os partidos terão que superar 3,25% dos votos

Carlos Ghosn diz que executivos da Nissan fizeram “jogo sujo”

Segundo ele, sua prisão ocorreu devido a um complô de executivos da Nissan que temiam uma possível fusão com a Renault

Política de mundo

Não poderia deixar MEC sangrando, diz Bolsonaro sobre demissão de Vélez

Segundo o presidente, ex-ministro não tinha “expertise” e foi acumulando “uma série de problemas” na gestão do Ministério da Educação.

Bolsonaro: Apoiaria fim da reeleição para presidente em reforma política

Para o presidente, a possibilidade de se reeleger causou uma “desgraça no Brasil”, e líderes fazem de tudo para conseguir apoio político.

Não tenho temperamento para coordenar reforma da Previdência, diz Guedes

Chefe da equipe econômica ressaltou que até mesmo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, tem dificuldades na articulação política da proposta.

Não tenho mais condições que tinha de ser articulador político, diz Maia

Presidente da Câmara afirmou que não vai interferir na negociação da proposta além do seu papel de deputado e líder da Casa.

Araújo: Proximidade com Israel não trará prejuízo comercial com árabes

“Não há nenhum indício de que a nossa aproximação com Israel redunde em perdas comerciais com os países árabes”, disse o ministro.

Brasil assina novo acordo com a Suíça para investigações de corrupção

Desde o início das investigações da Lava Jato, em 2014, o país foi o que mais colaborou com as investigações brasileiras.

Parlamento do Reino Unido aprova lei para impedir Brexit sem acordo com UE

A legislação recebeu a aprovação final na Câmara dos Lordes e na Câmara dos Comuns no fim desta segunda-feira, 8.

Enquanto você desligou…

Justiça permite que empresas retomem 15 aviões da Avianca

Aircastle e Aviation Capital Group tinham contrato com a aérea brasileira envolvendo 18 aeronaves.

Justiça permite que BTG Pactual atraia agentes autônomos da XP

XP moveu ação contra plataforma de investimentos do banco, que entendeu medida como uma tentativa de evitar competição.

Queiroz Galvão pede recuperação judicial de 2 subsidiárias hidrelétricas

Em março, credores rejeitaram pedido de renegociação da dívida fora dos tribunais para as duas unidades.

Agenda

Nesta terça-feira (9), serão divulgadas no Brasil as vendas no varejo. Nos EUA, serão publicadas as ofertas de emprego JOLTs, o relatório WASDE e os estoques semanais de petróleo. Também ocorre discurso de membro do Fomc.