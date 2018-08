Bolsonaro pode ser réu de novo e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Vizinhos se reúnem para, finalmente, discutir êxodo de venezuelanos. Brasil, Equador, Colômbia e Peru terminam, nesta terça-feira, reunião sobre a migração de mais de 2,3 milhões de pessoas que fogem da crise no país

Supremo decide se aceita denúncia de racismo contra Bolsonaro. Questão em aberto é qual a consequência da decisão do STF para a sua candidatura

Na Flórida, uma eleição marcada pelos tiroteios. Nesta terça-feira acontecem eleições primárias nos estados da Flórida, Oklahoma e Arizona.

Acordo entre EUA e México pode afetar o Brasil. Para analistas, exportações de autopeças ficariam prejudicadas

Empresários e políticos ricos bancam 93% de grandes doações. Apesar de veto a contribuições empresariais, firmas continuam a financiar campanhas por meio de seus proprietários e executivos

Política e mundo

Jucá deixa liderança do Senado após divergir com Temer sobre Roraima. Senador disse que discorda de como governo lida com venezuelanos.

Tabela do frete será decidida em plenário, diz Fux após audiência. Uma vez liberada pelo relator, caberá à presidência do STF marcar uma data para o julgamento das ações, o que não tem prazo para ocorrer.

Bolsonaro promete medidas para estimular economia nos moldes de Trump. “Vamos reduzir a carga tributária. Pela primeira vez vamos ter um presidente da República que vai ter um pacotão que todos vão aplaudir”, disse o candidato.

EUA: Sanções contra Rússia por envenenamento de ex-espião entram em vigor. Medidas apertam as restrições a exportações de itens sensíveis à segurança nacional, mas fornecem isenções em áreas como a aviação comercial de passageiros.

Enquanto você desligou…

Trudeau diz que teve “conversa produtiva” com Trump sobre Nafta. A ministra de Relações Exteriores do Canadá aditou uma viagem diplomática que faria à Europa nesta semana para ir a Washington na terça-feira, 28.

Pré-Sal habilita Shell, Total, Repsol Sinopec e Petrobras para leilão. Os lotes serão ofertados individualmente e poderão ser adquiridos para contratos de 36 meses ou 12 meses.

Suzano contrata R$786 milhões com Banco Safra. Em comunicado enviado à CVM, a empresa informou que os recursos da captação serão usados para financiar suas exportações e atividades de custeio.

Natura aprova emissão de R$1 bi em debêntures para refinanciar dívidas. A emissão será realizada em três séries, com data de 21 de setembro e vencimentos entre dois e quatro anos.

Agenda

Nesta terça-feira, será divulgado nos Estados Unidos o nível de confiança do consumidor na atividade econômica (Conference Board), a balança comercial de bens, os estoques de petróleo bruto (semanal) e os preços de imóveis do Índice Composto 20 da S&P.