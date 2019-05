Bolsonaro pode dialogar com oposição?; May renunciará e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No Nordeste, Bolsonaro vai mostrar se é capaz de dialogar com a oposição

Em visita a Pernambuco, presidente vai pela primeira vez desde a posse à região onde perdeu nos nove estados

Theresa May anuncia renúncia e deixa Reino Unido dividido

May, que chorou ao final de seu discurso, pediu ao seu sucessor para tentar encontrar um consenso no Parlamento

Frigoríficos brasileiros podem ganhar bilhões com peste suína na China

Em Pequim, o vice-presidente Hamilton Mourão reforçou a necessidade de parcerias de “alto valor agregado” com o país asiático, como no setor de alimentos

Novo ‘Minha Casa’ deve ter aluguel em vez de posse na faixa de menor renda

Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, avaliação é que, na faixa 1 do programa, onde os imóveis são subsidiados, é comum o beneficiário vendê-los assim que recebe a escritura, voltando à posição de precariedade anterior, diz reportagem do Estadão

Política e Mundo

Bolsonaro diz que vai desativar todos os radares de rodovias

Presidente disse que desativação será feita aos poucos, além de ter prometido mudanças na CNH e o fim dos simuladores nas auto-escolas

BC muda compulsório e libera R$ 8,2 bi ao sistema bancário

Roberto Campos Neto já havia ressaltado que há espaço para mudanças no compulsório; medida aumenta reservas dos bancos disponíveis para crédito

Clima é desfavorável a governo, apesar de Câmara aprovar MP

Liderança diz que governo ainda conseguiu no máximo 70 votos para fazer reforma da Previdência

Juíza dá 15 dias para Bolsonaro pagar R$ 10 mil a Maria do Rosário

Em 2014, Bolsonaro disse que não “estupraria” Maria do Rosário pois ela não mereceria

Enquanto você desligou

Tarifas de Trump podem deixar Estados Unidos mais parecidos com o Brasil

“Make America Like Brazil”: escalada da guerra comercial com a China aproxima tarifas americanas de níveis brasileiros

Trump diz que há boas chances de acordo com China, incluindo a Huawei

Trump acusa Huawei de ser favorecida por governo, mas relaxou restrições à empresa que havia feito na última semana

Brasil pode ingressar na OCDE em três anos, diz Onyx

Estados Unidos formalizaram o apoio à entrada do Brasil na OCDE durante reunião do órgão em Paris nesta quinta-feira (23)

Doria diz que interessadas na fábrica Ford vão investir R$ 1 bilhão

Ford encerrará atividades em São Bernardo do Campo, mas fábrica será vendida com a ajuda do governo de São Paulo

Inflação de 2019 não deve extrapolar meta de 4,25%, diz Ipea

Nos últimos 12 meses, inflação foi de 4,08%, valor que deve se manter de acordo com o IPEA

Agenda

Nesta sexta-feira (24), no Brasil, será divulgado o índice de Confiança do Consumidor de Maio, o IPCA-15 do mesmo mês. Na Zona do Euro, acontecem as eleições do Parlamento Europeu. Já nos Estados Unidos, serão divulgados os Pedidos de Bens Duráveis de abril e as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC de Petróleo, Ouro, Gás Natural, Prata, Soja, Milho, Cobre, Alumínio e Trigo. Tanto na Zona do Euro quanto no Brasil serão publicadas as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC.