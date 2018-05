Bolsonaro não convence e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (25) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Bolsonaro ainda não conquistou o mercado. O jornal Valor Econômico conversou com banqueiros e economistas e descobriu uma descrença entre eles de que o candidato não tenha abandonado suas convicções nacionalistas e intervencionistas.

Galló, executivo que ajudou a transformar as lojas Renner, prepara sucessão para o fim do ano. Executivo vai entregar a rede após 26 anos.

Quinto dia de greve chega com escassez de gasolina, fábricas paradas, cancelamento de voos e falta de remédios. Mesmo que o movimento termine nesta sexta-feira, levará dias para que as rotinas voltem ao normal no país.

Governo se compromete a zerar o Cide sobre o diesel até o final do ano, e concede mais 15 dias de redução nos preços do combustível. Mas afinal, quando a greve acaba?

Primeira mulher a ocupar a presidência da bolsa de NY em 226 anos assume o cargo nesta sexta.

Política e mundo

Verba para candidatura feminina aumenta em 140%. A decisão é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que pretende reservar fatia de 30% do fundo eleitoral para mulheres.

Firjan: reoneração da folha será “pá de cal” no processo de retomada. Federação das Indústrias do Rio de Janeiro estima custo adicional de R$ 8,9 bi ao setor industrial, caso a medida seja efetivada após aprovação pelo Senado.

Toffoli suspende lei que limita tempo de prisão provisória. Lei aprovada pela Alerj determinava que, finalizado o prazo de 180 dias, o preso deverá ser apresentado e entregue ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Alckmin apresenta equipe de educação e cita meta de elevar 1% do PIB. Tucano chamou Maria Helena Guimarães de Castro para cuidar da área e também defendeu a reforma do ensino médio promovida pelo governo Temer.

Fachin rejeita habeas corpus de Delúbio Soares. Após a rejeição do apelo decisivo de Delúbio contra condenação na Lava Jato em segunda instância, Sérgio Moro mandou prender o ex-tesoureiro do PT.

AGU diz que governo recorrerá contra arquivamento da extradição de Raul Schmidt. Empresário é investigado pelo pagamento de propinas de mais de US$ 200 milhões aos ex-diretores da Petrobras.

Senado do Paraguai aprova investigação contra Dario Messer. Investigado pela Operação “Câmbio, Desligo” da PF do Brasil, doleiro e outros dois acusados teriam realizado operações irregulares de US$ 40 mi no Paraguai.

Canadá rechaça que EUA imponha tarifas sobre carros importados. Sob a alegação de que importações ameaçam a segurança nacional, governo Trump quer aplicar tarifas de até 25% ao veículos que chegam ao país.

Coreia do Norte: Estamos prontos a sentar com os EUA e resolver impasse. O vice-chanceler norte-coreano disse que o país segue disposto “a conquistar a paz na Península e em todo o globo”.

Enquanto você desligou…

Itaú Unibanco propõe desdobramento das ações na proporção de 1 para 2. Base acionária da instituição financeira atualmente é de 6,5 bilhões de papéis, sendo 3,3 bilhões ordinários e 3,2 bilhões preferenciais.

Crise de combustíveis tira foco de privatização da Eletrobras. Mudança de prioridades de parlamentares e retirada da MP 814 do Congresso podem postergar aprovação de venda para o ano que vem, segundo especialista.

Novo problema na Eletrobras: funcionários querem vetar contrato com BTG. Empregados tentam desqualificar o banco contratado pela estatal para avaliar o valor dos ativos da empresa. Em dois dias, ações caíram 20% na bolsa.

Leilão para vender petróleo da União só atrai proposta da Shell, diz fonte. Três contratos com validade de um ano serão oferecidos na licitação, que terá sessão pública em 30 de maio.

Processos na Justiça do Trabalho em abril recuam 26,44% ante abril de 2017. Movimento foi provocado pela entrada em vigor da reforma trabalhista, que alterou, entre outros pontos, regras para custeio de ações na Justiça.

Valor do mercado da Netflix ofusca Disney pela 1ª vez. Empresa alcançou o valor de US$ 153 bilhões nesta quinta-feira (24) e se tornou a maior empresa de entretenimento do mundo.

Agenda

Nesta sexta-feira, sai a receita tributária federal. Nos Estados Unidos, será divulgado o núcleo de pedidos de bens duráveis em abril e as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC. Na zona do Euro, os destaques são a reunião de ministros das finanças e as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC.