Bolsonaro lidera Datafolha e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (31) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Nos cenários sem Lula, Bolsonaro lidera com 18% a 20% no Datafolha. Apesar de condenado em segunda instância, o ex-presidente se manteve estável na liderança das pesquisas. Defensores do governo Temer não passam de 2%.

Aposta no crédito faz lucro do Santander Brasil disparar no 4º trimestre. O maior banco estrangeiro no país anunciou nesta terça-feira que seu lucro recorrente somou 2,752 bilhões de reais no período, alta de 38,4%.

Temer reajusta salários e desiste de reonerar folha. Medida Provisória 805, que postergou o aumento, foi suspensa por liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal.

Em discurso, Trump faz apelo urgente à unidade dos EUA. Presidente defendeu as conquistas de seu governo e reforçou sua intenção de priorizar os interesses americanos.

Política e mundo

STJ nega pedido para evitar prisão de Lula após segunda instância. No habeas corpus preventivo, a defesa de Lula alegou que o entendimento do STF sobre a prisão após a segunda instância não é de aplicação obrigatória. Prazo para prisão pode ir de 3 meses até 4 anos.

Governo recomeçará contagem de votos para Previdência. Governistas admitem que há problemas em todas as bancadas de partidos aliados, desde o MDB, partido de Temer, até em bancadas de legendas menores.

STJ nega anulação da transferência de Cabral para Curitiba. Na decisão, o magistrado entendeu que não houve ilegalidade no entendimento do juiz Sérgio Moro, que determinou a transferência de Cabral.

Juiz suspende decreto que regulamenta Uber e Cabify em BH. A decisão atendeu a um pedido do vereador Gabriel Azevedo (PHS), que moveu ação alegando que o assunto deveria ser tratado por meio de lei.

Decisão sobre contingenciamento será tomada até 6ª, diz Meirelles. O ministro da Fazenda foi questionado sobre se o montante ficaria em torno de R$ 20 bilhões, mas evitou falar em números.

Theresa May visita a China mirando alternativa ao Brexit. Roteiro da visita inclui reuniões com lideranças dos meios político e econômico.

Chefe de espionagem russo se encontrou com autoridades dos EUA, dizem fontes. O encontro aconteceu na semana passada nos arredores de Washington com autoridades da inteligência dos EUA.

Pré-venda de criptomoeda venezuelana começará em 20 de fevereiro. A emissão da criptomoeda, anunciada por Maduro no final do ano passado, conta com “ativos petroleiros” como lastro, de acordo com o presidente.

Enquanto você desligou…

Petrobras faz pré-pagamento de dívida de US$ 2,8 bi com China Development Bank. Adicionalmente, a companhia realizou, em 26 de janeiro, o saque de US$ 2 bilhões do novo financiamento contratado com o banco no final de 2017.

Gol anuncia emissão externa de US$ 150 milhões com vencimento em 2025. A expectativa da companhia aérea é encerrar a emissão no dia 2 de fevereiro.

CVM condena Geração Futuro por irregularidades em clubes de investimento. Pela condenação, a Geração Futuro terá que pagar multa de R$ 300 mil. A corretora foi absolvida de outras duas acusações.

Julius Baer anuncia compra de 95% da brasileira Reliance. Companhia gera cerca de R$ 17 bilhões em ativos e conta com 70 funcionários.

ArcelorMittal mais que dobra lucro no 4º trimestre, a US$ 1,04 bi. Vendas da companhia tiveram expansão anual de 25% no trimestre até dezembro.

Samsung tem lucro recorde de 12,255 trilhões de wons no 4º tri. Receita da companhia também registrou avanço, a 65,978 trilhões de wons.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, sai a taxa de Desemprego do Brasil e a relação Dívida/PIB de dezembro. Nos Estados Unidos, termina a primeira reunião do Federal Reserve do ano, com declaração sobre a política monetária.