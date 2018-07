Bolsonaro fala hoje na TV e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Bolsonaro se reúne com Janaína e participa do Roda Viva. Hoje acontece a última sabatina com um presidenciável no programa Roda Viva, da TV Cultura. Essa é a chance de Jair Bolsonaro ter mais tempo de fala na TV aberta, ou, aquietar a boca.

Eleição expõe briga entre autores do impeachment. Aproximação de Janaina Paschoal com Jair Bolsonaro criou um racha entre os personagens que levaram ao impeachment a ex-presidente Dilma Roussef, ilustra o jornal O Estado de S.Paulo.

Criadora do pão australiano do Outback e das tortinhas do M’cdonalds vai investir R$ 150 mi em nova fábrica. A nova fábrica da suíça Arysta no Brasil terá 12 mil m², e será dedicada a produção de pães, disse o jornal Valor Econômico.

Novo CEO, disputa com PagSeguro, peso da greve: as dúvidas da Cielo. Uma das tradicionais campeãs da bolsa brasileira, a operadora de pagamentos terá muitas perguntas a responder em sua divulgação de resultados trimestral.

Política e mundo

Lava Jato de SP denuncia 14 pessoas por fraudes em obras do Rodoanel. Os acusados são agentes públicos da Dersa – empresa de economia mista responsável pela obra – e funcionários da OAS, Mendes Júnior e Isolux.

López Obrador promete aumentar produção de petróleo mexicano. Com o esgotamento da jazida de Cantarell, no Golfo do México, a produção da petroleira mexicana foi minguando desde 2004, quando produzia 3,3 mbd.

Enquanto você desligou…

Dona do Aeroporto de Guarulhos está à venda. De novo. Mais uma vez, a Invepar é colocada à venda, e as mesmas empresas correm para comprá-la.

Eletrobras estuda suspensão de dívida de subsidiária Eletronuclear. Eletrobras diz que o assunto necessita de aprovação de órgãos deliberativos internos, o que ainda não ocorreu e ressalta que esse tipo de operação é “comum”.

Hypera tem alta de 22% no lucro do 2º trimestre. Empresa anunciou que o lucro de suas operações continuadas no período somou 278,8 milhões de reais. Em termos líquidos, lucro líquido cresceu 50,7 por cento.

BP compra ativos de “shale” da BHP para aumentar negócios nos EUA. Aquisição de cerca de 500 mil acres produtivos marcam ponto de virada para a BP, desde o desastre da sonda Deepwater Horizon no Golfo do México em 2010.

Facebook é processado após queda das ações. Processo foi aberto pelo acionista James Kacouris, que acusou o Facebook, Mark Zuckerberg e o vice-presidente financeiro de fazerem comentários ilusórios.