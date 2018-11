9 dias após ser eleito, Bolsonaro vai a Brasília e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira, 6, para começar o dia bem informado:

Bolsonaro chega a Brasília e faz aceno ao Supremo. Presidente eleito deve se reunir nesta quarta-feira com o chefe do Supremo para pedir que trabalhem juntos; Escola Sem Partido deve ser ponto de atrito.



Uma luz no fim do túnel para os shoppings? Maiores administradoras do país perderam valor em 2018, enquanto Ibovespa valorizou 15%. Mas terceiro trimestre deve trazer boas notícias.

Onda democrata vai acelerar o fim do governo Trump? Os democratas encaram eleição para deputados, senadores e governadores como uma revanche contra o presidente republicano.

Bolsonaro sugere reforma gradual da Previdência. Em entrevistas concedidas ontem, o presidente eleito deu sinais claros, segundo ressaltou o Valor, de que sua visão para a reforma da Previdência é de um ajuste gradual



Fusão de ministérios por Bolsonaro cria dúvidas e possíveis conflitos entre órgãos. A Folha compilou alguns dos possíveis conflitos entre órgãos e dúvidas sobre o funcionamento das novas pastas

Perspectiva de aprovar reformas e crescer é baixa, diz especialista. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o cientista político Octavio Amorim Neto, da FGV, disse que é muito provável que Bolsonaro enfrente muitas dificuldades, sobretudo porque terá que encontrar saídas para a crise econômica.

Trump revive fantasma da fraude eleitoral na véspera das legislativas. Sem apresentar provas, o presidente americano alertou que os imigrantes ilegais no país poderiam tentar “votar ilegalmente” nas eleições legislativas.

Possível mudança na política externa do país traz incerteza. Segundo matéria do jornal O Globo, proposta de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém pode levar o Brasil a perder exportações para países árabes

Bolsonaro critica Enem e diz que prova deve cobrar conhecimentos úteis. Presidente disse que o Exame Nacional do Ensino Médio não deveria tratar assuntos que possam influenciar os jovens futuramente.

Política e mundo

Casa Civil nomeia 27 pessoas para a equipe de transição de Bolsonaro. Entre os nomeados estão Paulo Guedes, da economia, Marcos Pontes, ministro de Ciência e Tecnologia, e general Augusto Heleno, que assumirá Defesa

Integrantes do PSL em SP já questionam presidência de Major Olímpio. O partido está tensionado por duas figuras: o senador eleito e atual presidente estadual da sigla Major Olímpio e a deputada federal eleita Joice Hasselmann

EUA precisam de Congresso republicano para impulsionar economia, diz Trump. “Se os democratas vencerem, eles virão com uma bola de demolição contra a nossa economia”, afirmou o presidente norte-americano

PSB diz que irá se opor ao governo Bolsonaro, mas não de forma sistemática. “Vamos agir em face das proposições que o governo fizer. Mas evidentemente os prenúncios não são dos melhores”, disse o presidente da sigla, Carlos Siqueira

Pentágono rejeita construir instalações para deter imigrantes nos EUA. Revelação ilustra a tensão existente dentro do governo a respeito do uso de recursos militares para fortificar a fronteira contra a imigração ilegal

Bolsonaro terá reunião com o presidente do STF na quarta-feira. Reunião faz parte das conversas que presidente eleito terá com autoridades dos demais poderes

Bolsonaro: Ministério das Comunicações deve se unir a Ciência e Tecnologia. Ao falar da necessidade de turbinar o agronegócio em seu governo, presidente eleito reafirmou que não haverá novas demarcações de terras indígenas

Governo não pretende intervir na Venezuela ou fechar fronteira, diz Heleno. General indicado para ser ministro da Defesa de Bolsonaro elogiou o trabalho humanitário que as Forças Armadas têm feito na recepção aos refugiados

Sucessora de Moro na Lava Jato interroga delatores em ação contra Lula. Os engenheiros Emyr Diniz Costa Júnior e Carlos Armando Guedes Paschoal foram ouvidos no processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente tem de baixar a crista para a Constituição, diz Ayres Britto. “A Constituição governa quem governa. Governa permanentemente quem governa transitoriamente. Seja quem for o presidente”, disse o ex-ministro do STF

Bolsonaro: idade mínima para servidor se aposentar seria um “grande passo”. Proposta do presidente eleito é passar “para 61 anos o serviço público para o homem e 56 para a mulher”, além de aumentar a idade mínima em outras carreiras

Enquanto você desligou…

Preço da gasolina em postos cai 0,3% na semana passada, aponta ANP. O recuo aconteceu após a Petrobras realizar cortes importantes no preço da gasolina nas suas refinarias nas últimas semanas

Magazine Luiza tem lucro 29% maior no 3º tri com impulso do e-commerce. As vendas totais da companhia, incluindo lojas físicas, e-commerce próprio e terceiros, somaram R$ 4,6 bilhões no período, um valor 33,6% maior ano a ano

American Airlines faz pedido de US$ 705 mi à Embraer por 15 jatos. Com o novo contrato, já foram vendidos mais de 435 jatos do modelo E175 para companhias aéreas na América do Norte desde janeiro de 2013

Ibovespa renova máxima histórica e fica acima de 89 mil pontos pela 1ª vez. Índice de referência do mercado acionário brasileiro subiu 1,33%, a 89.598,16 pontos

UE diz querer manter parceria estratégica com Brasil em carta a Bolsonaro. Ao longo de sua campanha, Bolsonaro insinuou que poderia rever a participação em acordos de meio ambiente e criticou a defesa dos direitos humanos

Agenda

Nesta terça-feira, ocorre a divulgação da ata do Copom referente à sua mais recente reunião. Além disso, nos Estados Unidos serão divulgados dados sobre oferta de emprego e estoques de petróleo bruto semanal (API). Já na Zona do Euro, serão divulgados o Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Serviços e o Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Composto Markit.