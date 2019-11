Bolsonaro e Guedes vão ao Congresso; Eduardo cassado? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (5) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Pacotão de Paulo Guedes vai testar negociação do governo

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia vão pessoalmente ao Congresso entregar, às 11h desta terça-feira, megapacote econômico

AI-5: oposição dever formalizar pedido de cassação de Eduardo

Ação vem no mesmo dia em que governo apresenta um grande pacote econômico, e lança dúvidas sobre a capacidade de articulação dos Bolsonaro no Congresso

Tesouro capta US$ 3 bilhões no exterior com títulos da dívida

Taxas menores de juros indicam redução da desconfiança dos investidores de que o Brasil não conseguirá pagar débitos

Saudi Aramco deve superar valor da Apple após IPO

Se as melhores previsões de confirmarem, listagem da petroleira saudita em bolsa pode ser a maior do mundo, à frente do Alibaba em 2014

Alta à vista? Os balanços das empresas de energia

O mercado espera resultados positivos para a brasileira Eneva e para a francesa Engie no terceiro trimestre deste ano

Opep prevê que sua oferta sofrerá queda de 1,6 milhão de barris por dia

Planos de produção da Opep também serão atingidos pelo avanço mais contido da demanda global por petróleo, que deve cair

China promete abertura gradual dos mercados para investimento estrangeiro

Grupos empresariais têm saudado o processo chinês de abertura, mas se dizem frustrados com o ritmo e a permanência de restrições

Veja o total de impostos que você paga de acordo com a sua renda

Calculadora da Oxfam Brasil compara impostos pagos pelas diferentes faixas e mostra o que dá para fazer com o dinheiro arrecadado de cada um

Política e mundo

General Santa Rosa pede demissão da Secretaria de Assuntos Estratégicos

Ele havia sido indicado por Gustavo Bebbiano, ex-braço direito do presidente Jair Bolsonaro

Porteirogate: quem falou com “Seu Jair”?

A polícia já sabe que o porteiro que anotou no livro o número 58 não é o mesmo que falou com o PM reformado Ronnie Lessa, segundo o jornal O Globo

Estados Unidos notificam a ONU sobre saída do Acordo de Paris

Governo Trump dá o primeiro passo formal no processo para que o país deixe o pacto global de combate às mudanças climáticas

Chile registra terremoto de magnitude 6,3 na região central

De acordo com um jornal local, o tremor foi percebido nas regiões Metropolitana, Coquimbo e Valparaíso, O’Higgins e Maule

Enquanto você desligou…

Lucro do Itaú sobe 11% para R$ 7,15 bilhões no terceiro trimestre

A carteira de crédito total ajustada atingiu 689 bilhões de reais em setembro, avanço de 8,3% em relação ao mesmo período de 2018

Uma boa notícia: Uber perde “só” 1,2 bilhões de dólares e receita cresce

A empresa apresentou prejuízo menor que o do trimestre passado e abaixo do esperado, além de alta de 30% no faturamento. Mas segue muito longe do lucro

EUA mantêm veto à carne brasileira mesmo após acenos, frustrando governo

Americanos estabeleceram que nova inspeção à indústria do Brasil terá que ser realizada antes da liberação; ministra Tereza Cristina vai ao país no dia 17

Petroleiros pedem à Justiça que suspenda o megaleilão do pré-sal

A categoria alega danos ao patrimônio público e falta de suporte legal ao leilão que está marcado para ocorrer nesta quarta-feira (6) no Rio de Janeiro

Agenda

A segunda-feira foi superada e a semana continua. Nesta terça-feira (5), o Banco Central vai divulgar a ata da reunião do Copom, aquela que teve como resultado a queda da taxa básica de juros, a Selic, para 5%, a menor da história. No documento estarão registrados todos os detalhes da reunião.

Já nos Estados Unidos, o dia será cheio. Serão divulgados a balança comercial de setembro, assim como os dados de importações e exportações norte-americanas no período. Além disso, serão liberadas as informações sobre a produção industrial do país em setembro. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Os norte-americanos também vão divulgar as vagas de emprego em aberto. Já os valores dos estoques de petróleo bruto e em cushing também serão divulgados com atualização pelo Energy Information Administration.

E por último, vão ocorrer os discursos de Robert S. Kaplan, e Neel Kashkari, membros do FOMC, que podem trazer indícios sobre a política monetária futura da instituição.

Frase do dia

“Este é o componente mais simples e básico da vida: nossas lutas determinam nossos sucessos” — Mark Manson, autor norte-americano