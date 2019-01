Bolsonaro diz que decreto de armas sai neste mês e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira, 4, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia:

Bolsonaro propõe idade mínima de 62 anos para homens e 57 para mulheres

Presidente disse que 65 anos seria uma idade mínima muito pesada para ser aprovada na Reforma da Previdência.

Câmara dos EUA aprova pacote que garante fim da paralisação do governo

O muro que o presidente Donald Trump pretende construir na fronteira com o México não está entre as propostas aprovadas.

Equipe de Paulo Guedes estuda IR com menos faixas e alíquota de 25% para quem ganha mais

A nova equipe econômica trabalha na elaboração de uma reforma do Imposto de Renda

Bolsonaro avalia elevar IOF para compensar subsídios a Norte e Nordeste

Projeto de lei sancionado estende até 2023 incentivos que terão impacto de R$ 3,5 bi ao ano

Bolsonaro sobre decreto das armas: “sai em janeiro com toda a certeza”

Segundo o presidente, o decreto está sendo construído juntamente ao ministro da Justiça, Sérgio Moro.

Ernesto Araújo discute em Lima agravamento da crise na Venezuela

Ministros das Relações Exteriores de países da América Latina discutem hoje a crise política, econômica e humanitária no paísrdo para trégua.

Carlos Ghosn, da Renault, comparece à Justiça na próxima terça

Detido em 19 de novembro e ainda preso, Ghosn está obrigado a se manter em silêncio, e seus advogados não podem assistir aos interrogatórios.

Guerra comercial: delegação dos Estados Unidos visitará a China na próxima semana

Em dezembro, durante a cúpula do G20, o líder chinês, Xi Jinping, e o presidente americano, Donald Trump, chegaram a um acordo de trégua.

Política e mundo

Bolsonaro confirma cirurgia em 28 de janeiro

Data foi escolhida em razão do Fórum Econômico Mundial, que ocorre entre 22 e 26 de janeiro em Davos.

Guedes quer apresentar proposta da reforma da Previdência até o dia 7

Informação foi confirmada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, logo depois da primeira reunião ministerial da gestão Bolsonaro.

Menino veste azul e menina veste rosa, diz Damares em vídeo

Ministra falou ainda que o Brasil vive agora “uma nova era”; internautas reagiram.

Presidente do PSL nega toma lá da cá em apoio do partido a Rodrigo Maia

Luciano Bivar confirmou, no entanto, que foram negociadas posições estratégicas para o partido de Jair Bolsonaro no caso de Maia ser reeleito.

PSD anuncia apoio a Maia, que se fortalece na disputa da Câmara

Essa decisão do PSD, que elegeu 34 deputados em outubro, fortalece a reeleição do presidente da Casa.

Witzel ameaça tratar como terrorista criminoso que usar fuzil

Em discurso, o governador do RJ voltou a defender uma política de enfrentamento por parte da polícia.

Democrata Nancy Pelosi é eleita presidente da Câmara dos EUA

Veterana representante da Califórnia, de 78 anos, somou mais que os 218 votos necessários para se tornar a nova presidente.

Enquanto você desligou…

Chuva abaixo do esperado aumenta preços no mercado de energia

Perspectivas começaram promissoras para os reservatórios em dezembro, mas recuaram fortemente a partir da metade do mês

Vazamento em plataforma da Petrobras gera mancha de 31km no litoral do Rio

Acidente ocorreu em uma plataforma que estava desativada, localizada no campo de Espadarte

Decreto deve permitir BC autorizar capital estrangeiro em bancos no Brasil

Atualmente, para que um banco estrangeiro atue no Brasil, é necessário ter a autorização do BC e também do presidente da República.

Apple despenca na bolsa depois de rara redução de previsão de receita

Movimento de venda das ações da Apple também derrubava o valor de mercado da Alphabet, controladora do Google.

Magazine Luiza espera vender 300 mil celulares em mega liquidação hoje

Serão oferecidos, nas 937 lojas físicas instaladas no país, quase um milhão de produtos com até 70% de desconto.

Varejistas iniciam liquidações para impulsionar vendas do 1º trimestre

Lojas promovem ações promocionais tanto no comércio eletrônico quanto nas lojas físicas a partir desta semana.

Bilionários disputam nova corrida espacial

Empresas financiadas por Elon Musk, Jeff Bezos e Richard Branson prometem desde transporte de cargas pesadas a turismo no espaço

Em expansão, Yellow chega a Campinas e Belo Horizonte

Porém, ainda não está claro o tamanho da frota ou qual modalidade de transporte estará disponível nas cidades.

Agenda

Nos Estados Unidos, o presidente do Fed, Jerome Powell fará um pronunciamento nesta sexta-feira. Também nos EUA, é divulgada a taxa de desemprego. Na Zona do Euro, é divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) anual. No Brasil, é divulgado o Brasil o IPC-Fipe mensal.