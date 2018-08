Bolsonaro desiste de debates e tudo para saber antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Novas tarifas dos EUA sobre produtos chineses entram em vigor. Conforme prometido, os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% sobre mais US$ 16 bilhões em produtos chineses nesta quinta-feira. Logo em seguida, Pequim respondeu impondo sobretaxação a produtos americanos na mesma intensidade.

Impeachment ronda Trump após condenações de ex-assessores. Risco de o presidente Donald Trump sofrer um impeachment no Congresso é hoje maior do que o de uma condenação na Suprema Corte por obstrução da Justiça, conspiração com os russos ou crimes financeiros, afirmam advogados ouvidos pela Folha.

STJ autoriza mais 25% a aposentados que precisam de auxílio permanente. Antes da decisão do colegiado, o acréscimo era garantido somente para aposentados por invalidez que precisavam pagar um cuidador, por exemplo

Bolsonaro não deve mais participar de debates. Campanha de deputado federal sustenta que eventos se transformaram em uma ‘farsa’ com ‘hipocrisia

Política e mundo

Bolsonaro pede ao STF antecipação do julgamento de denúncia por racismo. O julgamento está marcado para o dia 4 de setembro, quando a propaganda eleitoral já estará sendo veiculada no rádio e na televisão.

Joesley é condenado a pagar R$ 300 mil a Temer por danos morais. O presidente processou o empresário porque ele o acusou de chefiar “a mais perigosa organização criminosa do país”, em entrevista em junho de 2017.

Terceirização da atividade-fim já tem dois votos favoráveis no STF. Caso ocorre quando uma empresa decide contratar outra para prestar determinado serviço, com objetivo de cortar custos de produção.

Alckmin: Todos querem Bolsonaro no 2º turno porque perde para qualquer um. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta, mostra Bolsonaro como líder nas intenções de voto ao Palácio do Planalto no cenário sem o ex-presidente Lula.

Enquanto você desligou…

Bancos dos Brics fecham acordo para uso do blockchain. BNDES e países que compõem o bloco assinaram um memorando de entendimento para estimular tecnologias blockchain e distributed ledger.

Biosev encerra contrato com Brasil Plural para formador de mercado. Empresa frisou que respeitado o aviso prévio, o contrato vigorará até o dia 21 de setembro de 2018.

Petrobras e usinas de cana são impactadas pelo mercado da eletricidade. Disputa judicial entre empresas de energia e governo pelas regras do chamado “risco hidrológico” tem deixado bilhões de reais em aberto em acerto de contas.

Walmart e Rakuten se unem para oferecer loja de livros digitais. Assinatura do serviço de audiolivros da Walmart custa 9,99 dólares mensais, comparativamente com os 14,95 dólares do serviço similar da Amazon, o Audible.

GPA vai captar R$1,2 bilhão com debêntures. Os recursos a serem captados com a emissão serão usados para reforço do capital de giro e/ou alongamento do perfil de endividamento.

Agenda

Nesta quinta-feira, será divulgado nos Estados Unidos, os pedidos iniciais por seguro desemprego, a PMI industrial e de serviços, as vendas de casas novas (mensal). Na Zona do Euro, as atas da reunião de Política Monetária, e a PMI industrial e de serviços.