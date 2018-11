Bolsonaro desembarca em Brasília em semana decisiva e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira, 27, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Bolsonaro conseguirá governar sem os partidos? Alijadas da formação do governo, legendas se movimentam. Presidente dependerá, na relação com o Congresso, de um político do baixo clero, e de um general.



Xi Jinping inicia viagem global para marcar abertura chinesa. Além de participar do G20, presidente chinês visita países da Europa e da América. Objetivo é consolidar-se como a potência da sensatez comercial.

A Faria Lima e o novo governo: entre a euforia e a cautela. Evento do banco JP Morgan deve atualizar a visão de investidores sobre as oportunidades com o novo governo e um esperado ciclo de retomada da economia.

Temer sanciona reajuste para o STF e Fux revoga auxílio-moradia. O fim do auxílio-moradia foi solução encontrada para reduzir impacto nas contas públicas

Três anos após tragédia, vítimas de Mariana enfim projetam suas novas casas. Como noticiou o jornal Folha de S. Paulo, famílias de comunidade destruída pela lama ajudam a definir a cara de novo vilarejo.

Entidades da educação cobram STF e lançam manual contra censura escolar. Segundo matéria da Folha de S. Paulo, grupo faz apelo para julgamento e divulga estratégias contra ataque a educadores.

Gasto de Estados com aposentado cresce 10 vezes mais do que com servidor ativo. Como noticiou o Estado de S. Paulo, estudo do Ipea mostra que esforço dos governadores, desde 2015, para reduzir despesa com funcionários não foi suficiente para compensar crescimento de gastos com inativos.

Lucro de empresas abertas cresce 16%. Levantamento feito pelo jornal Valor Econômico mostra que, no terceiro trimestre, o lucro líquido combinado de 281 companhias de capital aberto somou R$ 21,3 bilhões.

Com saída de médicos cubanos, cidade em Goiás fica sem médico durante três dias da semana. Segundo O Globo, cidade no interior de Goiás sofre com saída de profissionais.

Banco Central leiloará US$ 2 bilhões para conter alta do dólar. O montante a ser leiloado é superior ao US$ 1,25 bilhão do leilão de linha realizado no fim de agosto.

Política e mundo

Ex-assessor de Trump inicia pena por mentir sobre conluio com Rússia. George Papadopoulos começou a cumprir pena de duas semanas nesta segunda-feira por mentir ao FBI



Argentina poderá voltar a exportar carne bovina aos EUA após 17 anos. O chanceler argentino, Jorge Faurie, destacou a “importância desta decisão para o setor agropecuário argentino”

México aprova 10 propostas do novo presidente em consultas públicas. Manuel López Obrador tem promovido as consultas como forma de ganhar poder para determinadas políticas

Ucrânia fala de ameaça de invasão russa e impõe lei marcial por 30 dias. Países trocam acusações após a Rússia apreender três embarcações da Ucrânia e prender as respectivas tripulações no domingo

MP investiga Bruno Covas por omissão em queda de viaduto em São Paulo. Promotor usou como motivo para abrir inquérito o fato de que apenas 5% da verba destinada à conservação de pontes e viadutos foi gasta este ano

EUA criticam Rússia na ONU e alertam sobre violação da soberania ucraniana. O embaixador da Ucrânia na ONU fez um chamado para que a comunidade internacional “implemente um novo conjunto de sanções”

Ex-assessor de Alckmin vai ser secretário de Comunicação do governo Doria. Mata assume a Secretaria Especial de Comunicação após passar dez anos na Subsecretaria de Comunicação do governo estadual

Venezuela vai receber US$ 9,2 milhões de ajuda humanitária da ONU. Valor se destina a programas humanitários para saúde e assistência nutricional, principalmente a mulheres lactantes e crianças venezuelanas

Ucrânia pede novas sanções contra Rússia por incidente naval na Crimeia. Tanto Kiev quanto Moscou pediram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que será realizada ainda nesta segunda

MP debate acordo penal como evolução da delação premiada em congresso. Debatedores levantaram a possibilidade de regulamentar acordos penais para réus que não necessariamente atuem em organizações criminosas

Enquanto você desligou…

GM quer cortar 8 mil funcionários na América do Norte e Trump critica. A empresa revelou um plano de reestruturação que também inclui o fechamento de sete fábricas, com o que espera economizar US$ 6 bilhões até o final de 2020

Gasolina da Petrobras cai quase 20% em novembro; preço em posto cai menos. Já nos postos que atendem o consumidor pelo país, no acumulado de novembro houve um recuo de apenas 3,29%

Espero avançar com tarifas de 25% sobre produtos chineses, diz Trump. Presidente disse que, caso não haja um acordo entre as potências, pretende impor tarifas aos demais bens chineses ainda não taxados

Uber deve lançar serviço de bikes elétricas no Brasil em 2019. Serviço de aluguel de bicicletas deve chegar primeiro em São Paulo

Situação financeira dos estados traz preocupações, diz estudo do Ipea. Crescimento de receitas está ligado à arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que subiu 4,1% no período

Desigualdade de renda para de cair e pobreza cresce no Brasil, diz Oxfam. De acordo com relatório da Oxfam Brasil, em 2017, o percentual da população que está abaixo da linha da pobreza chegou a 11,18%, índice de 2012

Ibovespa fecha em queda de 0,8% puxado por bancos e Vale. Índice de referência do mercado acionário brasileiro recuou 0,79%, a 85.546,51 pontos

Agenda

Nesta terça-feira, nos Estados Unidos serão divulgados dados do Índice Investing.com sobre ouro e o índice S&P 500, ocorrerão os discursos de Bostic e George, ambos membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) e serão divulgados os Estoques de Petróleo Bruto Semanal (API) e o nível de Confiança do Consumidor CB em relação a novembro. Na Zona do Euro, ocorre o discurso de Mersch, membro do Banco Central Europeu (BCE) e será divulgado o Índice Investing.com em relação ao câmbio euro-dólar.