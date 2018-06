Bolsonaro contra a Taurus e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Bolsonaro vai à guerra contra Taurus. De acordo com o jornal Valor Econômico, o deputado Jair Bolsonaro declarou guerra à principal fabricante de armas no país. Ele afirmou que quer quebrar o monópolio da companhia, reação que indicaria a tentativa de atrair mais empresas do setor ao Brasil.

Articulação ligada a FHC vê Marina como opção. Grupo suprapartidário procura um candidato reformista. Marina pode tirar Alckmin do foco.

Semana nova, greve nova: desta vez na Eletrobras. Os funcionários da Eletrobras param por 72 horas a partir desta segunda-feira com uma ampla pauta de demandas que inclui o fim dos projetos de privatização da estatal e de suas distribuidoras.

Petrobras e União travam disputa de R$ 6,5 bi. A discussão envolve moeda a ser usada na revisão de contrato. A diferença entre usar dólar ou real faria com que a estatal desembolsasse R$ 6,5 bi.

Política e Mundo

Trump e Kim já estão em Singapura para “encontro do século”. A segunda-feira foi marcada por conversas preliminares entre diplomatas e assessores para a redação do comunicado final da reunião.

Cúpula Trump x Kim será o fim da crise? Não exatamente, diz especialista. Fundadora da ICAN, Rebeca Johnson esteve na Coreia do Sul e contou a EXAME como estão o clima e as expectativas na Ásia para o encontro histórico

Caminhoneiros e ANTT voltam a discutir preços de fretes hoje. ANTT disse que segue empenhada em encontrar “uma solução que harmonize os interesses de produtores, transportadores e sociedade”.

Em vídeo, Renan Calheiros declara apoio à pré-candidatura de Lula. Senador emedebista assumiu o discurso do PT, disse que Lula foi condenado sem provas e criticou indiretamente o governo Temer.

STF pode julgar na terça se ministros de Estado mantêm foro privilegiado. Primeira Turma do Supremo vai avaliar o tema em ação envolvendo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi.

Odebrecht pode ser “Big Bang” da corrupção na Argentina, diz Dallagnol. Em palestra na capital argentina, o coordenador da força-tarefa da Lava Jato opinou que as duas nações compartilham a mesma doença.

Corte do Equador nega apelação de ex-vice-presidente e confirma prisão. Justiça condenou Jorge Glas em dezembro a seis anos de prisão por formação de quadrilha em esquema originado por subornos da Odebrecht.

Enquanto você desligou…

Com cenário conturbado, bancos privados projetam PIB menor para 2018. Itaú Unibanco baixou sua projeção de 2% para 1,7%, e Bradesco reduziu sua expectativa de 2,5% para 1,5%.

Chevron nomeia presidente do Brasil para liderar operações na Venezuela. Javier La Rosa voou para Caracas logo após funcionários serem detidos no país sul-americano; não está claro quem comandará operações no Brasil.

Starboard e Apollo devem investir R$500 mi em Máquina de Vendas, diz fonte. Companhias devem investir em bônus conversíveis a serem emitidos pela varejista de eletrodomésticos brasileira.

ONU elaborará tratado internacional contra assédio no trabalho. Convenção vai ser elaborada pela Organização Internacional do Trabalho e deve ser aprovada em junho de 2019.

Gestora brasileira SRM Asset deve abrir filiais na Argentina e na Colômbia. Empresa opera principalmente com linhas de capital de giro e adiantamento de recursos para operações de importação e exportação.

Agenda

Nesta segunda-feira, sai o boletim Focus do Banco Central. Nos Estados Unidos, o destaque é Leilão Americano Note a 10 anos. E, na China, serão divulgados os dados de novos empréstimos.