Bolsonaro comemora alta da Bolsa e queda do dólar

São Paulo – O presidente Jair Bolsonaro comemorou o desempenho da Bolsa e otimismo do mercado financeiro este ano.

Em sua conta no Twitter, Bolsonaro afirmou que seu governo está resgatando a confiabilidade do investidor no país.

Desde início do ano, a Bolsa acumula alta de mais de 4,72%. Ontem, o Ibovespa bateu um recorde e fechou acima de 92 mil pontos pela primeira vez na sua história.

Já o dólar segue o caminho oposto e acumula desvalorização frente ao real. A moeda americana iniciou o ano sendo vendida na casa dos R$ 3,80. Hoje, a moeda era negociada na casa dos R$ 3,70.