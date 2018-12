Bolsonaro avalia “fatiar” reforma da Previdência e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira, 5, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Reuniões com PR e PSDB dão o tom de uma Previdência “fatiada”. Jair Bolsonaro recebe mais uma leva de líderes partidários nesta quarta. A pauta é a condução de uma nova estratégia de relação entre governo e Congresso

As ações que pagam dividendos mais indicadas para dezembro. Levantamento feito pelo site EXAME mostra as ações que pagam dividendos mais recomendadas pelas corretoras para este mês

Com mais de 500 academias e no azul, Smarfit prepara IPO. Com academias grandes, poucos professores e mensalidades atraentes, é a maior rede de academias da América Latina

Paulo Guedes cogita desistir de mudar lei do pré-sal. Reportagem da Folha de S.Paulo diz que, para o TCU e equipe de transição, a execução do leilão depende apenas da revisão do contrato

Para destravar megaleilão, Congresso quer benefício para Cemig e gasodutos. O Estadão informa que projeto que prevê divisão de recursos do leilão de petróleo entre Estados e municípios tem perdão de dívida para a estatal mineira de energia e financiamentos mais baratos para empresas que exploram serviço de gás no País

Disputa trava definição de titular do Meio Ambiente. Matéria do Estadão narra que embate entre núcleos político e militar adia e dificulta escolha de nome para a pasta, que dará o contorno final ao Ministério de Bolsonaro

Alerj tenta improvável sprint por impeachment de Pezão. Legislativo fluminense vive fim de mandato melancólico, com falta de quórum para votar projetos essenciais para o futuro governo, de Wilson Witzel

Ibovespa supera bolsas globais em 2018. Matéria do Valor Econômica mostra que, há pouco menos de um mês para o fim do ano, o Ibovespa desponta como índice acionário de melhor desempenho global em 2018, em moeda local

Vale define metas e fecha acordo com Glencore. Segundo o Valor Econômico, empresa vai focar a reestruturação o negócio de metais básicos, o aprimoramento do que já faz na área de minério de ferro e a remuneração dos acionistas de forma agressiva

Dia de o FED confirmar o cavalo de pau nos juros americanos? Publicação do livro bege da instituição deve mostrar grau de preocupação com inflação e PIB nos EUA — e confirmar nova visão para as taxas de juros no país

Política e mundo

Senadores dos EUA culpam príncipe saudita por morte de Khashoggi. “Você tem que ser voluntariamente cego para não chegar a (essa) conclusão”, disse senador republicano

Alerj abre processo de impeachment de Pezão após quase 2 anos de pedido. A decisão de mesa diretora ocorre cinco dias após a prisão do governador, acusado de integrar esquemas criminosos

Bolsonaro pede apoio do MDB e fala em aprofundar reforma trabalhista. Bolsonaro não chegou a mencionar de forma específica a reforma da previdência, considerada pelo mercado a medida prioritária do próximo governo

Equipe de Bolsonaro vê redundância de função em 28% de cargos públicos. Atualmente, a União conta com 633.246 servidores na ativa, segundo Painel Estatístico de Pessoal do Ministério do Planejamento, com dados de outubro

Gilmar Mendes pede vista e julgamento de liberdade de Lula é adiado. Antes do pedido do ministro do STF, Fachin e Cármen Lúcia já tinham votado contra a liberdade do ex-presidente, preso na Lava Jato

TRF nega recurso de Anthony Garotinho por unanimidade. Ex-governador, no entanto, está amparado por decisão liminar do STF que impede sua prisão até esgotadas todas as possibilidades de recursos judiciais

Enquanto você desligou…

JBS nomeia Gilberto Tomazoni como novo CEO. Tomazoni vai assumir de imediato em substituição a José Batista Sobrinho, fundador da companhia

Grupo de mídia Thomson Reuters irá cortar 3.200 postos de trabalho. Plano de reestruturação fechará 30% dos escritórios da empresa no mundo

Bolsonaro diz que reforma da Previdência deve começar pelo setor público. Além das regras para o setor público, proposta deve prever uma idade mínima para o recebimento de benefícios, com diferentes faixas para homens e mulheres

Ibovespa recua mais de 1% afetado por piora em Wall Street. Índice de referência do mercado acionário brasileiro caiu 1,33%, a 88.624,45 pontos

Schvartsman quer renovar contrato de 2 anos como CEO da Vale antes de maio. Em meio ao crescimento da demanda da China por minério de maior qualidade, a Vale vem obtendo prêmios importantes durante a gestão Schvartsman

Volkswagen pretende abandonar motores a combustão até 2040. O grupo alemão anunciou 44 bilhões de euros em investimentos para reforçar a sua guinada aos carros elétricos e autônomos

Brasileira Yellow levará suas bicicletas para outros 5 países. Startup criada por fundadores do aplicativo 99 desenhou plano de expansão agressivo para dezembro e janeiro

Agenda

Nesta quarta-feira, ocorre nos Estados Unidos a divulgação dos Índices de atividade dos gerentes de compras PMI Composto Markit e de Serviços (novembro), do Livro Bege do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA), um relatório sobre as atuais condições econômicas em todo o território do país e será realizado o discurso de Randal Quarles, membro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Já na Zona do Euro, os destaques são o discurso de Mario Draghi, Presidente do Banco Central Europeu (BCE), a divulgação dos dos Índices de atividade dos gerentes de compras PMI Composto Markit e de Serviços (novembro) e o nível de vendas no varejo em outubro na região.