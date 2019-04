Bolsonaro assume a articulação; superávit só em 2022 e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Bolsonaro assume articulação, afirmam líderes partidários

Em reportagem da Folha, sem Maia, presidente já estaria engajado pela aprovação da Previdência

Superávit primário no Brasil só em 2022, prevê FMI

Em outubro, entidade previa que o superávit primário somente seria alcançado em 2023, quando atingiria 0,5% do PIB

Maioria é contra pontos-chave de pacote anticrime de Moro

Datafolha aponta discordância de parcela da população sobre armas e polícia

Inadimplência faz aeroportos ameaçarem barrar Avianca Brasil

Dívidas pelo não pagamento de taxas aeroportuárias chegam a 100 milhões de reais; empresa tem feito pagamentos antecipados para operar em algumas cidades

Julian Assange, fundador do WikiLeaks, é preso em Londres

Assange estava refugiado na embaixada equatoriana desde 2012 para evitar sua extradição para a Suécia, que solicitou sua prisão por supostos crimes sexuais

Governo vai propor fusão de impostos e menos encargos

Segundo reportagem do Estadão, para compensar a queda na arrecadação, uma das opções em estudo é a criação de um novo tributo sobre todos os meios de pagamento

Petrobras prepara operação para vender até 30% da BR Distribuidora

A petroleira está em conversas avançadas com bancos e investidores financeiros para se desfazer de sua fatia por meio de emissão de ações

No dia 101, Bolsonaro deve anunciar 13º do Bolsa Família

Governo também deve apresentar novas medidas de desburocratização nesta quinta-feira. Sinal de que os 100 próximas dias serão de mais ação e menos polêmica?

Amazon planeja lançar milhares de satélites para banda larga

Facebook e Google também têm iniciativas semelhantes para conquistar novos clientes em mercados consolidados

Política e mundo

Juíza proíbe governo de retirar radares das rodovias federais

Magistrada atendeu ação popular contra declaração de Bolsonaro, que afirmou ter barrado instalação de 8 mil radares; multa é R$ 50 mil por unidade retirada.

Bolsonaro quer apressar liberação de R$ 3 bi em emendas neste semestre

Após início de governo focado em bancadas, presidente busca aproximação com partidos para aprovação da reforma da Previdência.

Bolsonaro participa de jantar com embaixadores de países árabes

Encontro tem objetivo de desfazer mal-estar gerado pela visita do presidente a Israel no início do mês.

“Tem que manter isso”: Temer é denunciado por gravação de Joesley Batista

Acusações contra o ex-presidente no caso conhecido como “Quadrilhão do MDB” apontam crimes de organização criminosa.

CCJ analisará parecer sobre reforma da Previdência a partir do dia 15

Relatório do parlamentar Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG) foi favorável ao texto enviado ao Congresso pelo presidente.

Centrão quer votar PEC do Orçamento antes de Previdência na CCJ

Foi feito um pedido para que o presidente da comissão, Felipe Francischini, paute a questão na próxima semana.

May aceita prorrogação do Brexit até 31 de outubro oferecida pela UE

Inicialmente, primeira-ministra britânica tinha pedido extensão apenas até 30 de junho.

União Europeia concorda em adiar Brexit até outubro

Adiamento funcionaria com uma revisão em junho, com condições impostas ao Reino Unido sendo avaliadas neste período.

FMI cita caos político e bloqueia US$ 400 milhões da Venezuela

Postura do fundo é, no mínimo, derrota temporária para Maduro, que tenta trazer dinheiro do exterior para conter o colapso da economia.

Enquanto você desligou…

Ação com 80 tiros: Bolsonaro mandou apurar o “que tem que ser apurado”

Após três dias do crime, essa é a 1ª vez que o presidente se pronuncia; Ministro da Defesa classificou a ação dos militares como “lamentável”.

As estratégias de Bolsonaro para enfraquecer facções dentro das prisões

A promessa do presidente Jair Bolsonaro de conter a criminalidade crescente o coloca em rota de colisão com as facções das prisões.

Ações da Lyft despencam 11% com proximidade de IPO da Uber

Resultado caiu ao menor nível desde que empresa abriu seu capital em 29 de março; Uber planeja arrecadar US$ 100 bi com estreia na bolsa.

Cade condena Ipiranga e BR Distribuidora por indução de preço uniforme

Empresas terão que pagar, ao todo, mais de R$ 100 mil em multa; processo foi aberto em 2010 para apurar possível formação de cartel entre 2006 e 2008.

Câmara prorroga incentivos para construtoras do Minha Casa, Minha Vida

Proposta cria regime especial de tributação, com alíquota de 4%, para contratos assinados e obras iniciadas este ano.

MPF: Autor de facada a Bolsonaro deve responder, mas com redução de pena

Laudos médicos apontaram que Adélio Bispo de Oliveira tem transtornos mentais.

Toffoli anuncia para novembro julgamento sobre royalties do petróleo

Em março de 2013, Cármen Lúcia suspendeu liminarmente parte da nova Lei dos Royalties do Petróleo; no fim do ano, Corte vai decidir se mantém a suspensão.

Governo aumenta descontos em pagamentos de empresas ao INSS

Novas regras no setor podem ser aplicadas à ação do INSS contra Samarco, pedindo R$ 6,5 milhões por gastos com pensões por morte após desastre de Mariana.

Agenda

Nesta quinta-feira (11), os EUA divulgarão o IPP, os pedidos iniciais por seguro-desemprego, o relatório da IEA, estoques de petróleo e discursos de membros do Fomc.