Bolsonaro aciona Moro; dia de cortes nos juros? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (30) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Brasil e EUA devem baixar juros pela terceira vez desde julho

Taxa deve continuar caindo no Brasil até início de 2020; nos EUA, investidores não sabem se este corte será o último

Bolsonaro aciona Moro para que porteiro deponha novamente

Segundo a BBC, o presidente afirmou que está conversando com o ministro sobre os novos desdobramentos do caso Marielle

MDB retoma protagonismo no Senado (com a volta de Renan)

Na prática, o MDB se uniu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), com Renan Calheiros (MDB-AL) virou seu aliado

Sentimento econômico da zona do euro cai a menor nível desde 2015

Por outro lado, o índice de clima das empresas do bloco europeu apresentou melhora, ao subir de -0,23 em setembro para -0,19 em outubro

Marco do saneamento, um drama brasileiro, avança no Congresso

O principal mudança sugerida pelo projeto de lei é abrir o setor do saneamento básico para a iniciativa privada; tema é polêmico em todo o mundo

Gestora quer lançar fundo de crédito de fintechs no Brasil

Objetivo é eleger pelo menos uma dúzia de startups financeiras cujas debêntures e cotas de fundos de recebíveis estarão na carteira

Política e mundo

Bolsonaro é citado em investigação sobre morte de Marielle Franco

De acordo com a Globo, suspeito entrou no condomínio de Bolsonaro dizendo que visitaria o então deputado, mas se encontrou com outro acusado do crime

Eduardo Bolsonaro fala em repressão policial se houver protestos no Brasil

Deputado afirmou que caso manifestações como as que acontecem pela América Latina ocorram no país “a história vai se repetir”

STJ aceita pedido de Lula e suspende julgamento que pode anular sentença

TRF-4 julgaria nesta quarta-feira (30) se a sentença do ex-presidente deve ser anulada após entendimento do STF sobre alegações finais de réus

Fachin arquiva pedido de impeachment de Salles feito por parlamentares

Fachin acolheu entendimento da PGR de que apenas o MPF teria condições de denunciar um ministro de Estado por esse crime de responsabilidade

Enquanto você desligou…

Fiat Chrysler e dona da Peugeot conversam sobre possível fusão, diz fonte

A combinação das montadoras enfrentaria obstáculos com governos; no início deste ano, a Fiat abordou uma fusão com a Renault, mas ideia fracassou

Governo diz que não pretende mexer em estabilidade e salário de servidor

Pasta da Economia divulgou nota de esclarecimento para assegurar que a “agenda de transformação do Estado” não vai alterar estrutura dos servidores atuais

O fenômeno segue: Magalu dobra e-commerce e lucro sobe 12%

Ajudada pelos lojistas parceiros do marketplace, participação do comércio eletrônico chegou a 48% do faturamento

Senado aprova indicação de Fabio Kanczuk para diretoria do Banco Central

Kanczuk foi sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos e se comprometeu com a agenda de redução dos juros

Senado aprova regime tributário especial para Minha Casa Minha Vida

Com a medida, construtoras vão pagar menos impostos para a incorporação de imóveis no programa

Lucro da Cielo cai quase 52% no 3º trimestre

O lucro líquido e o Ebtida da maior empresa de meios de pagamentos do país veio abaixo dos dados projetados pelo mercado

Ecorodovias tem prejuízo de R$ 408,6 milhões no 3º trimestre

Companhia afirmou que resultado negativo foi puxado por despesas com acordo de leniência; no mesmo período do ano passado, empresa teve lucro de R$ 91 mi

Lucro da Multiplan cresce 4,4% no 3º trimestre de 2019

Companhia registrou alta de 8% na receita na comparação anual; resultados foram puxados por aumento nas vendas em 18 das 19 unidades da empresa

Crédito imobiliário soma R$ 7,59 bilhões em setembro

É o maior valor mensal desde maio de 2015

Agenda

Nesta quarta-feira (30), o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central divulga a nova taxa básica de juros do Brasil, a Selic, atualmente em 5,5%, e há perspectiva de novo corte.

Nos EUA, os juros também são o assunto do dia, com a definição da nova taxa do país, após dois cortes em 2019, sendo que há pressão de Donald Trump para haver uma diminuição ainda maior. Além disso, há divulgação do PIB do terceiro trimestre dos EUA. Já o Fed publica a declaração do Fomc (o equivalente americano ao Copom), que serve para informar aos investidores sobre a política monetária da instituição.

E o Automatic Data Processing solta seu relatório Nacional de Emprego ADP, que pode indicar a saúde do mercado de trabalho por lá. Além disso, como acontece todas as semanas, o Energy Information Administratrion atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing.

Já na Zona do Euro, fique ligado no discurso de Sabine Lautenschläger, da Comissão Executiva do Banco Central Europeu (BCE), que pode trazer pistas da política monetária da instituição.

Por fim, na China, há divulgação dos dados do PMI (Índice de atividade dos gerentes de compra) do setor industrial e da não-manufatura, que servem como bom indicador da saúde econômica do país.

Frase do dia

“Estou praticando ser gentil em vez de ter razão” — Matthew Quick, escritor norte-americano