Bolsonaro abre negociação; fim da disputa EUA-China? e tudo para ler hoje

De volta ao país, Bolsonaro encontra deputados e Alckmin pela Previdência

Nos próximos dias, o presidente se reunirá com diversos líderes partidários para conseguir apoio à reforma

Tumulto com Guedes coroa estratégia do centrão de expor falta que tropa de choque faz a Bolsonaro

Painel da Folha mostra que deputados experientes que assistiram à sessão de camarote apontam ao menos um erro crasso do PSL: devia ter exigido que as perguntas de opositores fossem intercaladas com as de aliados

Trump receberá principal negociador comercial da China na Casa Branca

Expectativa é que chineses e americanos assinem acordo comercial nesta quinta-feira (4), após meses de disputa

Ruralistas alertam ministra da Agricultura sobre insatisfação de deputados com Bolsonaro

O Painel da Folha mostra que o presidente de uma das principais bancadas de apoio a Bolsonaro está insatisfeito com a sequência de crises no governo, e disse que está difícil contar as críticas dentro da frente parlamentar

A cinco dias da eleição, Netanyahu se encontra com Putin

Encontro com presidente russo é o terceiro do líder de Israel com outro chefe de Estado nas últimas duas semanas

Venezuela e Cuba têm R$ 2,3 bi em atraso com BNDES

Estadão mostra que, se pagamento não for feito, calote terá de ser coberto pela União; banco registrou perdas de R$ 4,4 bi em 2018 em função dos empréstimos

Subsídio setorial é um “câncer” no Brasil, diz Pipponzi, da Raia Drogasil

Para Antônio Carlos Pipponzi, presidente do conselho da RD e presidente do IDV, empresários precisam olhar mais para o ambiente de negócios

Etiópia aponta falha técnica como responsável por queda do Boeing 737

Segundo autoridades, uma falha “repetida” no software de controle automático de voo fez com que o procedimento de parada fosse ativado

Após viagem a Israel, Bolsonaro diz que não quer “encrenca” com árabes

Visita a Benjamin Netanyahu acirrou ainda mais os ânimos entre a comunidade árabe e o governo federal

Encomendas à indústria alemã sofrem queda de 4,2% em fevereiro

Resultado frustrou a expectativa de analistas; maior queda ocorreu nas vendas externas

Corretora com robôs Warren recebe R$ 25 mi e terá mais formas de investir

Com investimento inicial de 100 reais, a fintech usará novos recursos para incluir títulos e fundos de terceiros e ampliar atendimento a empresas

Câmara aprova dois projetos em defesa de direitos dos autistas

Intenção é que governo crie programas específicos para a população e que eles tenham prioridade em atos judiciais; projetos serão discutidos no Senado

Campeões de bilheteria salvam salas de cinema da Netflix

Estúdios fazem superproduções para tirar até os mais preguiçosos do sofá para assistir filmes em telas gigantescas. E quanto maior a tela, melhor

Com inteligência do Google, Walmart terá compras por voz

A parceria do Google Assistente com a maior varejista do mundo poderia ajudar seu assistente virtual doméstico a competir com o dispositivo Amazon Echo

Política e mundo

Previdência: 1º teste de Guedes na Câmara termina em bate-boca e palavrões

Francischini encerrou a sessão após discussão entre Guedes e Zeca Dirceu; ministro da economia foi chamado de “Tchutchuca” pelo petista.

Vélez diz que não houve golpe em 64 e livros didáticos serão alterados

Ministro da Educação afirmou para o jornal Valor Econômico que mudança de regime, há 55 anos, não foi golpe, e sim “mudança de tipo institucional”

Senado aprova PEC do Orçamento Impositivo

Após acordo com alterações, votação acabou em 59 a 5 e texto volta para a Câmara.

Câmara dos Comuns aprova lei para forçar May a pedir adiamento do Brexit

Projeto, que busca evitar saída da UE sem acordo, foi aprovado por apenas um voto, 313 a 312; texto será avaliado pela Câmara dos Lordes.

Enquanto você desligou…

Se reforma for fraca, em 4 anos vocês estarão reunidos, eu não, diz Guedes

Ministro da Economia discutiu com parlamentares em comissão para tratar da reforma da Previdência.

Ex-presidente da Nissan, Carlos Ghosn é preso pela 4ª vez no Japão

Brasileiro estava em prisão domiciliar e foi detido sob a acusação de má conduta financeira.

Azul terá de reavaliar proposta pela Avianca, diz analista

Reconsideração deve acontecer após a Gol e a Latam entrarem na disputa pela aquisição de ativos da empresa.

O que é a Staphylococcus aureus, bactéria que levou à morte neto de Lula

Segundo o Laboratório Fleury, cerca de 30% da população saudável abriga a bactéria.

Brasil tem 187 empregadores que praticam trabalho escravo, diz governo

Nova lista do governo federal mostra que 2.375 trabalhadores foram submetidos a condição análoga à escravidão.

Empresa da Embraer prepara gestão de tráfego aéreo para carro voador

Previsão é de que a médio e longo prazo, aviões, helicópteros e drones dividirão o espaço aéreo com veículos elétricos voadores.

Veja o resultado do sorteio 2139 da Mega-Sena

Próximo sorteio será no sábado, dia 06

Agenda

Nesta quinta-feira (4), serão divulgadas as atas da Reunião de Política Monetária do BCE, na Zona do Euro. Nos EUA, serão publicados os pedidos iniciais por seguro-desemprego e discursos de membros do Fomc.