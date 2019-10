Bolso-exit e a briga com o PSL; a divisão do pré-sal e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (10) para começar o dia bem informado

As quentes do dia

Quem ganha e quem perde com a nova divisão de recursos do leilão do pré-sal

Aprovada pela Câmara, nova divisão de verba beneficia mais estados do sudeste e centro-oeste, comparada com proposta anterior

“Bolso-exit” acende debate sobre futuro dos partidos

Presidente que chegou a Brasília falando em reforma política agora busca forma de deixar o PSL e levar consigo o fundo partidário

Em votação, Câmara aprova divisão dos recursos da cessão onerosa

Dilema na reforma tributária: como taxar os serviços digitais?

O Brasil, com um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, entra em uma discussão global sobre como tributar serviços como Netflix e Spotify

Trump concede licenças especiais para comércio com Huawei, diz fonte

Suspensão parcial das sanções sobre a Huawei faz parte da trégua acordada entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping em junho

Com nova constituição, Cuba elege um presidente nesta quinta

Miguel Díaz-Canel deve ser mantido no posto pela Assembleia Nacional e precisará apontar um primeiro-ministro para a ilha

Guerra sem fim? China e EUA fazem nova rodada de negociações

Com a economia global no ritmo mais lento em uma década, as duas potências não dão sinais de melhora no embate comercial que irá completar 20 meses

Política e mundo

Bolsonaro diz que continua no PSL e que crise é “briga de marido e mulher”

Advogados afirmam que presidente está “desconfortável” e acusam a sigla de falta de transparência; porta-voz disse que Bolsonaro não sai por vontade própria

Óleo chega à foz do São Francisco; faltam boias para plano de contenção

Estado terá de comprar 200 metros de boias, estimadas em R$ 90 mil, de uma empresa do Espírito Santo, o que provavelmente atrasará o plano de contenção

Membros do Fed estão divididos sobre futuro dos juros, aponta ata

Maioria das autoridades defendeu a necessidade de cortar os juros em setembro, mas próximos passos para política monetária causa cada vez mais dúvidas

Trump diz que cooperará com investigação se direitos forem garantidos

Casa Branca criticou a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, por não convocar uma votação em plenário para autorizar processo de impeachment

Sindicatos e estudantes ocupam centro de Quito em protestos contra Moreno

Policiais responderam com bombas de gás lacrimogêneo e usaram tanques com canhões de água e outros blindados para dispersar os manifestantes

Enquanto você desligou…

Líderes fazem novo acordo sobre regras para uso de cessão onerosa

Proposta determina que Estados e municípios possam usar o dinheiro no rombo previdenciário ou em investimentos

Senado aprova PEC que prorroga prazo de pagamento de precatórios

Pela proposta, Estados e municípios poderão pagar as dívidas geradas por decisões judiciais apenas em 2028; prazo atual era 2024

Deflação inesperada em setembro amplia viés de baixa para a Selic

“O IPCA mais fraco que o esperado faz lembrar que não deve existir preconceito com níveis baixos para a taxa Selic, como 4% ou menos”, diz Mariana Guarino

Apple revela preços do iPhone 11 no Brasil

Em três versões e com nove modelos, aparelhos chegam a partir de 5 mil reais

Gol suspende voos de 11 Boeings 737 NG após inspeções de segurança

Agência de aviação dos EUA havia determinado a companhias aéreas a inspeção de 165 aeronaves do modelo por conta de rachaduras estruturais

Iguatemi vende fatia em shopping em Florianópolis por R$ 110 milhões

Empresa afirmou que pagamento será feito à vista, e, a partir de 20 de outubro, administração do ativo será transferido para Lumine

Enel avalia aquisições em distribuição no Brasil em 2020, diz CEO

Empresa italiana de energia está de olho em concessionárias sobre as quais há expectativa de privatização ou mudança de controle

Confira os números sorteados pela Mega-Sena no concurso 2.196

Prêmio sorteado no Espaço Loterias Caixa estava estimado em R$ 25 milhões

Agenda

Nesta quinta-feira (10), a nova edição da revista EXAME chega às bancas, e nela explicamos por que o crescimento econômico e o início da era liberal do país caminham lentamente.

E o IBGE libera os dados referentes às vendas no varejo no mês de agosto, assim como o acumulado do ano. Esse é o considerado o número mais importante sobre os gastos dos consumidores e, portanto, sobre a atividade econômica.

Nos EUA, será divulgado o IPC (Índice de Preços ao Consumidor), que é uma das principais formas de medir a inflação do país, do mês de setembro e também o acumulado do ano. E como acontece todas as semanas, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é o primeiro indicador da força do mercado de trabalho por lá.

Também fique ligado na divulgação do relatório mensal da OPEP, que aborda os principais temas do mercado mundial de petróleo, e também no relatório mensal WASDE, do US Department of Agriculture, com as estimativas de oferta e demanda agrícolas no país da América do Norte e também no mundo.

Por fim, há discursos de Neel Kashkari, presidente do Fed de Mineápolis, e Benjamin Lester, do Fed de Filadélfia, que podem trazer pistas da política monetária da instituição.

Frase do dia

“Na vida você encontrará muitos idiotas. Se eles te machucarem, diga a si mesmo que é porque eles são estúpidos. Isso ajudará a evitar que você reaja à crueldade deles. Porque não há nada pior do que amargura e vingança. Mantenha sempre sua dignidade e seja fiel a si mesmo” — Marjane Satrapi, romancista franco-iraniana