Bolsas vão se levantar?; coronavírus ronda Bolsonaro e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Após semana de pânico, bolsas conseguirão se recuperar?

Bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, 13, com a expectativa de novos estímulos econômicos

Teste de Bolsonaro aproxima coronavírus da política

O presidente, sua mulher e seu filho Eduardo voltaram dos EUA junto com o secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, que testou positivo

Número de novos casos de coronavírus cai para um dígito na China

É a primeira vez, desde o início do surto, em janeiro, que menos de 10 casos são registrados em um dia

Coronavírus: Vale diz que pode suspender operações no mundo

De acordo com a empresa, parte significativa da sua receita vem de clientes da Ásia e da Europa, onde a epidemia é mais fort

Coronavírus faz KFC retirar campanha do ar

Vídeo que mostrava pessoas lambendo os dedos gerou reclamação de consumidores no Reino Unido

Startup americana se valoriza 60% em 2020 enquanto os mercados caem

A Zoom Technologies aproveita o crescimento do trabalho em casa para conquistar novos clientes para seu aplicativo de videoconferência

Coronavírus eleva demanda por médicos virtuais e expande telemedicina

Em 2018, Europa estimou que o mercado de telemedicina alcançaria US$ 42 bilhões até 2021, com taxa de crescimento anual de 14%

Política e mundo

Governo antecipa 13º de aposentados contra efeitos econômicos do Covid-19

Estimativa é de que o governo desembolse R$ 23 bilhões para pagar a primeira parcela aos beneficiários do INSS já no mês de abril

Trump autoriza militares a responder ataque atribuído a milícia pró-Irã

Os Estados Unidos culpam “grupos armados xiitas pró-iranianos” pelo ataque à base que abrigava soldados norte-americanos

Mundo tem mais de 130.000 infectados com coronavírus e 4.900 mortes

O aumento se deve, em especial, a casos confirmados na Itália, que registrou 2.651 novos infectados nas últimas 24 horas

Enquanto você desligou…

As ações estão baratas, mas o que de fato vale a pena comprar?

Ativa elencou 16 papéis que estão descontados em relação ao valor patrimonial das empresas. Entre eles, estão Itaú, Iguatemi e Energias do Brasil

Banco Central anuncia leilão de linha de até US$ 2 bilhões nesta sexta

Serão realizadas duas operações — “A” e “B” — entre 10h15 e 10h20; a venda será liquidada em 17 de março e a recompra dos valores ocorrerá até 2 de julho

Fitch: Gol e Avianca são aéreas latinas mais vulneráveis a corte de rating

Segundo a agência de classificação de riscos, por terem notas de crédito mais baixas, as empresas têm relativamente mais margem para mudança na nota

Lucro da Qualicorp cai 30% no 4º trimestre de 2019

A empresa registrou um lucro de 66,7 milhões de reais nos últimos três meses do ano passado

Disneylândia da Califórnia fechará por causa do coronavírus

Segundo comunicado, não houve nenhum caso confirmado no local, mas parque segue recomendações de suspender eventos com mais de 250 pessoas

Cade investiga supostas condutas anticompetitivas da Bayer e Monsanto

O caso teve início a partir de denúncias feitas durante a aquisição da norte-americana pela empresa alemã, em um negócio de 63 bilhões de dólares

Agenda

Nesta sexta-feira (13), sai o resultado do teste para o coronavírus Covid-19 do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele fez o exame depois que o chefe da Secom foi diagnosticado com o vírus.

O Banco Central também fará, entra às 10h15 e 10h20 um leilão de linha de até US$ 2 bilhões. A medida é uma tentativa de conter a alta do dólar, que fechou esta quinta-feira a R$ 4,78 depois de ultrapassar os R$ 5 pela primeira vez na história.

Já nos Estados Unidos, a Universidade de Michigan libera a prévia de seu Índice de Percepção e de Confiança do Consumidor, que mostram a confiança dos consumidores na atividade econômica do país, e a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA.

Ainda nos Estados Unidos, também serão divulgados o preço de bens importados e exportados referente ao mês de fevereiro.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

Frase do dia

“A mudança é o estado natural dos negócios. Então esteja pronto.” — Brian Roberts, CFO da Lyft