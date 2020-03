Bolsas sem enxergar o fim da crise; drama das aéreas e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Resultado da Lufthansa mostra drama das aéreas com covid-19

A companhia alemã tem 700 aviões estacionados e prevê redução de 50% na capacidade nas próximas semanas

Bolsas asiáticas fecham em novas quedas sem perspectiva sobre fim da crise

No Brasil, o Ibovespa deve repercurtir a decisão do Banco Central em reduzir a Selic a 3,75% na noite de quarta-feira, 18

Com “queda brutal” no faturamento, restaurantes buscam saída para crise

Presidente da Associação de Bares e Restaurantes de SP afirma que, se nada for feito, em 40 dias o setor pode cortar 3 milhões de vagas

Contra efeitos do coronavírus, governo adia parcelas do Simples

Diferimento do pagamento de impostos dará um alívio de R$ 22 bilhões para micro e pequenas empresas

Os 100 fundos que mais ganharam com a crise do coronavírus

Fundos cambiais estão no topo do levantamento feito pela FGV, com crescimento de 20%

Com cinemas fechados, resta recorrer aos streamings

Segmento de streaming está entre um dos poucos que podem se beneficiar da crise do coronavírus

Com corrida às compras, supermercados já têm redução de produtos

Índice de falta de itens nas prateleiras dos supermercados chegou a 11,3% no último sábado em cerca 20 mil lojas

Política e mundo

Câmara reconhece calamidade pública por coronavírus

A proposta, que segue para votação no Senado, permite que Executivo gaste mais do que o previsto para custear ações de combate à pandemia

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre é diagnosticado com coronavírus

O senador está sem sintomas severos e segue em isolamento domiciliar

Nova projeção do governo para PIB ficará “bem abaixo” de 2,1%, diz Waldery

Segundo o secretário, o novo número, que será anunciado na próxima sexta-feira, 20, estará “em linha com o mercado”

Enquanto você desligou…

Em decisão complexa, BC reduz Selic em 0,50 ponto e taxa vai a 3,75%

A instituição começou a semana sob pressão por novos cortes após ofensiva do Fed nos EUA

Banco do Brasil reforça linhas de crédito com mais R$ 100 bilhões

Serão R$ 24 bi destinados a pessoas físicas, R$ 48 bi para empresas, R$ 25 bi para o agronegócio e R$ 3 bi para prefeituras e governos estaduais

Governo quer permitir redução de salário e jornada de trabalho em até 50%

Segundo governo, o pacote “Programa Antidesemprego” é medida para conter o desemprego em meio à crise com os impactos do coronavírus na economia

Prefeitura de São Paulo manda fechar lojas até 5 de abril

Ficam de fora da determinação farmácias, supermercados, feiras livres, padarias, restaurantes, lanchonetes e postos de combustível

Itaú e Bradesco reduzirão taxas de juro após decisão do Copom

O Copom anunciou a redução de 0,5 ponto percentual na taxa Selic nesta quarta-feira

Agenda

Nesta quinta-feira (19), nos Estados Unidos, o Fed da Filadélfia divulga seu Índice de Atividade Industrial, sobre a saúde do setor manufatureiro na região, além de publicar seu relatório de empregos, com as condições do mercado de trabalho por lá.

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Frase do dia

