Bolsas seguirão em alta?; ajuda a informais a caminho e tudo para ler hoje

De petróleo a estímulos, mercados conseguirão ter nova semana de alta?

O barril de petróleo opera na segunda-feira, 30, em seu menor preço dos últimos 18 anos

Senado vota auxílio a informais em meio a erros de Bolsonaro

Famílias de trabalhadores informais poderão receber até 1.200 reais por três meses em meio à paralisação da economia pela pandemia de coronavírus

exame.talks recebe JC Semenzato nesta segunda-feira

Confira a programação de lives da série exame.talks desta semana, com a presença do empresário José Carlos Semenzato e Paulo Chapchap, do Sírio Libanês

De volta ao trabalho, fábricas chinesas sofrem sem pedidos de EUA e Europa

Com o novo coronavírus se espalhando no Ocidente e paralisando cidades, produtores chineses estão ficando sem clientes para os quais exportar

Com quarentena, audiência da TV paga cresce 19%

A audiência média da TV paga teve alta de 19% na semana entre 9 e 15 de março

EUA permite uso emergencial de 30 milhões de doses da polêmica cloroquina

Com indícios de ser eficaz contra coronavírus, droga ainda não foi autorizada oficialmente no país; no Brasil, a venda é restrita

Negociações pós-Brexit começam por meio de videoconferência

Representantes do Reino Unido e da União Europeia vão se reunir pela primeira vez para discutir um futuro acordo comercial e de circulação de pessoas

Política e mundo

Sem ouvir Mandetta, governo gasta R$ 4,9 mi em campanha contra quarentena

O Ministério da Saúde não foi consultado e nem avisado de que o material contra a quarentena do coronavírus iria para o ar a partir de quarta-feira

Infelizmente algumas mortes terão. Paciência, diz Bolsonaro sobre covid-19

Presidente voltou a pedir o fim do isolamento social como método para conter o avanço da covid-19 e reforçou importância de não deixar a economia parar

Justiça suspende trecho do decreto que livra igrejas de quarentena

Decreto do presidente Jair Bolsonaro permitia que igrejas e casas lotéricas ficassem abertas durante a situação de emergência em decorrência do coronavírus

EUA é o primeiro país do mundo a superar os 100.000 casos de coronavírus

País já registra 101.657 infectados e 1.581 mortes pela covid-19; no mundo, já há quase 590.000 pessoas contaminadas

Enquanto você desligou…

Sob pressão, fábrica de ventiladores pulmonares é invadida na Grande SP

Vice-prefeito de Cotia levou 35 equipamentos da Magnamed, segundo a empresa. Sócios tentam captar 100 milhões de reais

Coronavírus provoca perdas de US$ 25 trilhões nas bolsas do mundo todo

Para especialistas consultados por EXAME, o cenário ainda é nebuloso para afirmar que o pior já passou

Coronavírus: Braskem abre linha de crédito de R$ 1 bilhão para clientes

O grupo petroquímico fornece para fabricantes de itens hospitalares essenciais; medida deve ajudar principalmente pequenos e médios

Magazine Luiza vai doar R$ 10 milhões para tratar doentes do coronavírus

O valor será usado para comprar respiradores artificiais, leitos, colchões e travesseiros para equipar hospitais públicos e filantrópicos de todo o país

Agenda

Nesta segunda-feira (30), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de março, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Já os Estados Unidos divulgam as vendas pendentes de moradias, um indicador que reflete a mudança no número de contratos de venda de imóveis residenciais, assinados no mês de relatórios em comparação com o anterior.

exame.talks: programação

Segunda-feira, 30 de março:

12h – José Carlos Semenzato, da SMZTO Holding

Tema: A crise e os franqueados, pequenos empreendedores

Terça-feira, 31 de março:

12h – Paulo Chapchap, do Hospital Sírio-Libanês

Tema: O setor de saúde privado na crise – políticas públicas

Quarta-feira, 1º de abril:

12h – Edu Lyra, do Gerando Falcões

Quinta-feira, 2 de abril:

18h – André Bona, educador financeiro

Tema: exame.academy

Sexta-feira, 3 de abril:

16h – Live BTG Pactual

Tema: Coronavírus, impactos e agenda econômica

