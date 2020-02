Bolsas ignoram o coronavírus?; recuo no governo e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Após perder US$ 4 tri, as bolsas globais esqueceram o coronavírus?

Nesta quarta-feira a China reportou o menor número de novos casos desde o fim de janeiro: 2 mil novos infectados

Sem clima político, Bolsonaro decide travar reforma do serviço público

Previsão era de que governo Bolsonaro enviasse a chamada Reforma Administrativa nesta semana

___________________

Sanders vence primárias em New Hampshire e fortalece candidatura

Com 90% dos resultados contabilizados na manhã desta quarta-feira, 12, o senador tem 25,7% dos votos, ante 24,4% de Pete Buttigieg

Com “ano mágico”, Totvs abre vantagem ante as concorrentes

Empresa divulga seus resultados de 2019 nesta quarta-feira, 12, com a expectativa de nova onda de boas notícias

Governo minimiza perda de status de “país em desenvolvimento”

Brasil foi retirado de lista dos Estados Unidos que dá privilégios comerciais a países considerados em desenvolvimento

Chuvas em São Paulo: supermercados devem ter prejuízo de R$ 31 mi

No caso de todo o setor de comércio, o prejuízo causado pelas chuvas de segunda-feira deve chegar a R$ 110 milhões

Varejo será mais um indicador a limitar o otimismo sobre 2019?

Dados decepcionantes do final do ano passado vêm contendo otimismo sobre economia

Chanceler argentino encontra Ernesto Araújo para costurar reaproximação

Felipe Solá vai a Brasília para encontro com o par brasileiro, na esperança de amenizar relações e obter ajuda para negociar com o FMI

Política e mundo

Líder do governo negou que reforma administrativa não será encaminhada

Segundo Fernando Bezerra Coelho, ainda não há data para a chegada da PEC ao Congresso, mas a expectativa é que seja antes do carnaval

Marinho promete resolver impasse no Minha Casa Minha Vida até quinta

Após tomar posse como ministro do Desenvolvimento Regional, ele disse que definirá um cronograma de desembolsos para o programa

Queremos Amazônia preservada, mas sem esconder recursos lá, diz Bolsonaro

O desmatamento da floresta bateu recordes no primeiro ano da gestão Bolsonaro e já iniciou 2020 duas vezes maior que registro de janeiro de 2019

Covas promete investir R$ 800 milhões em prevenção de enchentes em 2020

Após os estragos das fortes chuvas na segunda-feira, o prefeito afirmou que a gestão utilizou 85% dos recursos disponíveis para controle de cheias

OMS classifica coronavírus como “inimigo público número um”

A organização ressaltou que a primeira vacina para o vírus que já deixou mais de mil mortos na China deve levar ainda 18 meses para ficar pronta

Enquanto você desligou…

Ceagesp tem prejuízo de R$ 24 milhões com enchentes do dia 10 de fevereiro

Cerca de 7 mil toneladas de alimentos, entre frutas, legumes e verduras, deixaram de ser comercializadas por causa da inundação no local

Hidrelétricas perderão espaço na geração de energia para solar e eólica

O governo federal prevê uma redução da participação de usinas hidrelétricas para menos da metade da matriz energética brasileira nos próximos 10 anos

Adeus, Bettina: Empiricus paga R$ 4,25 milhões e aceita ser regulada

Como parte de acordo com a CVM, os analistas da Empiricus também devem ser credenciados à agência

Agenda

Nesta quarta-feira (12), no Brasil, serão divulgadas as vendas no varejo no mês de dezembro e na atualização anual, ou seja, de janeiro até dezembro de 2019. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Os Estados Unidos vão divulgar o balanço orçamentário federal. Já os valores dos estoques de petróleo bruto e em cushing também serão divulgados com atualização pelo Energy Information Administration.

Na Zona do Euro saem os dados de produção industrial, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos da região.

Frase do dia

