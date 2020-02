Bolsas europeias sofrem pior dia desde 2016 com propagação de coronavírus

LONDRES – As ações europeias sofreram a sua maior queda desde meados de 2016 nesta segunda-feira (24), com um salto nos casos de coronavírus em Itália, Coreia do Sul, Japão e Irão a levar os investidores a investirem na segurança do ouro e títulos do governo.

A Europa viu a bolsa de Milão cair mais de 5,5% após um pico nos casos do vírus ter deixado seis mortos na Itália e partes do norte industrial do país praticamente em isolamento.

As bolsas de Frankfurt e Paris caíram mais de 4% e o FTSE de Londres caiu 3,8%, limpando pelo menos 400 mil milhões de dólares do valor de mercado da região em poucas horas.

Na Ásia durante a noite, o KOSPI da Coreia do Sul havia caído 3,9% após o governo declarar estado de alerta elevado. O número de casos subiu para 763 e de mortes para sete.

O Irão, que anunciou as suas primeiras infecções na semana passada, disse que tinha confirmado 43 casos e oito mortes, com a maioria dos casos na cidade santa de Qom. A Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Turquia e Afeganistão impuseram restrições de viagem e imigração à República Islâmica.