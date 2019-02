Bolsas europeias sobem com bancos e leilão da Itália

Londres – As bolsas europeias operam em alta nesta sexta-feira, conduzidas pelos papéis dos bancos, em meio a expectativas de que um leilão de bônus da Itália terá um desempenho similar à oferta de títulos da Espanha realizada ontem.

O sentimento em torno da zona do euro melhorou após leilões da Itália e Espanha registrarem boa demanda ontem. Como resultado, as ações cíclicas, cujo desempenho está fortemente ligado à economia em geral, subiram. Às 8h06 (de Brasília), a Bolsa de Londres tinha alta de 0,41%, Frankfurt ganhava 0,61%, Paris aumentava 0,95%. Madri (+0,97%), Lisboa (+0,66%) e Milão (0,75%).

A Itália planeja vender 4,75 bilhões de euros em bônus de cinco anos e os resultados deverão ser anunciados por volta das 8h15 (de Brasília).

Entre os indicadores econômicos divulgados hoje, o índice de preços ao produtor (PPI, em inglês) do Reino Unido caiu 0,2% em dezembro, na comparação com novembro, contrariando previsão dos economistas de uma alta de 0,1%. Na comparação com dezembro de 2010, o PPI subiu 4,8%. As informações são da Dow Jones.