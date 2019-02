Bolsas europeias fecham majoritariamente em queda

Londres – As bolsas da Europa terminaram a sessão desta quarta-feira, 25, majoritariamente em baixa, interrompendo seis pregões de alta.

Investidores aproveitaram o cessar-fogo das negociações do resgate grego para realizar lucros.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,13%, aos 386,76 pontos, após terminar a terça-feira no maior nível desde outubro de 2007.

Apesar de a Grécia ter conseguido ontem a extensão de seu programa de resgate por mais quatro meses, é esperado que o assunto continue em foco.

Hoje, o jornal alemão Reinische publicou matéria mostrando que parte dos parlamentares pode votar contra a extensão na sexta-feira.

Alguns dos credores internacionais também levantaram dúvidas sobre as propostas apresentadas por Atenas em troca da extensão do programa.

Em Frankfurt, a única entre as principais bolsas a fechar no campo positivo, o índice DAX fechou em alta de 0,04%, aos 11.210,27 pontos, após passar a maior parte do dia em terreno negativo.

O destaque positivo da sessão foram os papeis da Fresenius Medical Care, que subiram 5,24% após a divulgação dos resultados do último trimestre.

Já em Atenas, o índice ASE recuou 1,59%, aos 923,93 pontos, após registrar alta de 9,81% no dia de ontem.

De acordo com o economista do HSBC Fabio Balboni, a situação dos bancos gregos “continua desafiadora”, embora ele admita que o acordo de ontem “também reduza a probabilidade de que o país tenha que aplicar controles de capitais para evitar o colapso do sistema bancário”.

Em Londres, o índice FTSE-100 recuou 0,21%, aos 6.935,38 pontos, após ter chegado ao maior patamar em sua história na terça-feira, quando alcançou 6.949,63 pontos.

Entre os destaques negativos, as ações da Weir tiveram um tombo de 8,75% após a empresa divulgar um cenário ruim para 2015.

O índice CAC-40 da bolsa de Paris fechou em baixa de 0,09%, aos 4.882,22 pontos, enquanto em Milão, o índice FTSE-Mib recuou 0,96%, aos 21.937,24 pontos.

O índice PSI-20 da bolsa de Lisboa fechou em queda de 0,03%, aos 5.587,04 pontos.

Em Madri, o índice IBEX-35 perdeu 0,14% e terminou o dia aos 11.049,50 pontos.

Entre os destaques, as ações da Telefônica, controladora da Vivo no Brasil, subiram 1,69% após a companhia divulgar um lucro líquido de 152 milhões de euros no último trimestre.

O resultado, entretanto, representa uma forte queda em relação ao mesmo período de 2013, quando registrou lucro de 1,45 bilhão de euros.

Fonte: Dow Jones Newswires.