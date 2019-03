Londres – Resultados corporativos pressionavam os índices acionários europeus nesta quarta-feira, com o setor de luxo pesando sobre o mercado.

Às 8h16 (horário de Brasília), o índice das principais ações europeias FTSEurofirst 300 tinha queda de 0,26 por cento, a 1.624 pontos.

As ações das companhias de luxo Richemont e Kering estavam entre as que tinham as maiores quedas após a Richemont alertar que seu lucro líquido para o ano cairá 36 por cento e a Kering ter divulgado vendas que caíram mais que o esperado.

O papel da Kering caía 5,2 por cento enquanto o da Richemont tinha perdas de 0,4 por cento.

As ações da varejista britânica Tesco também operavam em queda após a companhia divulgar o pior prejuízo em sua história.

Entre as ações que se destacavam com alta, os papéis da Volvo saltavam mais de 13 por cento após a companhia nomear o chefe da Scania, controlada pela Volkswagen , como seu presidente-executivo