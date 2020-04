Bolsas europeias caem com petróleo e prejuízos corporativos com pandemia

As bolsas europeias têm um dia de queda com a continuidade da baixa dos preços do petróleo e a divulgação de resultados corporativos do primeiro trimestre do ano que começam a mostrar as perdas causadas pela pandemia do novo coronavírus, que causa a infecção respiratória covid-19.

Às 11h06 de São Paulo, o índice FTSE, da bolsa de Londres, recuava 2%, para 5.698 pontos. O CAC 40, referência da bolsa de Paris, perdia 2,6%, para 4.412 pontos. O barril do petróleo tipo Brent, produzido no Mar do Norte, caía 6,3%, para 24,49 dólares, na bolsa londrina, enquando o WTI, produzido nos Estados Unidos, despencava 28,1%, para 14,68 dólares. A desaceleração global decorrente da pandemia está derrubando os preços do combustível.

Entre as empresas que divulgaram balanço hoje, a Associated British Foods, proprietária da rede de lojas de vestuário Primark, caiu 2% depois de dizer que não vai pagar dividendos intermediários neste ano.