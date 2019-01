Bolsas europeias atingem máxima com possível acordo entre EUA e China

Os índices acionários europeus tocaram uma máxima em três semanas nesta terça-feira, com as esperanças de um possível acordo comercial entre a China e os Estados Unidos compensando as preocupações com o crescimento global.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,82 por cento, a 1.362 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,87 por cento, a 346 pontos.

O índice alemão DAX, sensível a questões comerciais, subiu 0,5 por cento, afastando preocupações de mais cedo com a queda inesperada da produção industrial do país em novembro pelo terceiro mês consecutivo.

“Os investidores são encorajados pelas discussões sobre tarifas comerciais (EUA-China) – principalmente porque são conversas de nível médio e houve uma participação inesperada do vice-primeiro-ministro Liu He”, disse Neil Campling, codiretor do grupo temático global da Mirabaud Securities. “As pessoas veem isso como um sinal de que a China atribui grande importância às conversas.”

EUA e China continuarão as conversas por um terceiro dia, que não estava previsto, disse um membro da delegação norte-americana. A força entre os varejistas sustentou o mercado.

O setor de varejo subiu 2,1 por cento, com alta de 2,7 por cento do Carrefour, após um banco norte-americano elevar seu rating para as ações do varejista francês.

O índice de tecnologia subiu 1,2 por cento, com a fabricante de chips AMS saltando 10,8 por cento. Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,74 por cento, a 6.861 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,52 por cento, a 10.803 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,15 por cento, a 4.773 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,25 por cento, a 19.000 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,81 por cento, a 8.847 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,29 por cento, a 4.909 pontos.