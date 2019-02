Bolsas europeias abrem com tendências variadas nesta quinta

Paris/Frankfurt/Roma/Londres/Madri – O principal índice da Bolsa de Valores de Paris, o CAC-40, abriu a sessão desta quinta-feira com queda de 0,28%, aos 3.437,77 pontos.

O indicador principal da Bolsa de Valores de Frankfurt, o DAX-30, abriu nesta quinta-feira em alta de 0,2%, aos 6.855 pontos.

O principal índice da Bolsa de Valores de Milão, o FTSE-MIB, iniciou o pregão desta quinta-feira com avanço de 0,31%, aos 16.609,04 pontos.

Já o índice geral FTSE Itália All Share subia 0,23%, aos 17.624,70 pontos.

O principal indicador da Bolsa de Valores de Londres, o FTSE-100, abriu a sessão desta quinta-feira com queda de 0,08%, aos 5.911,99 pontos.

O principal indicador da Bolsa de Valores de Madri, o Ibex-35, abriu o pregão desta quinta-feira com a perda de 0,06%, aos 8.649 pontos.

O euro abriu nesta quinta-feira em alta no mercado de divisas de Frankfurt e era cotado a US$ 1,3276, frente aos US$ 1,3236 da sessão anterior.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou ontem o câmbio oficial do euro em US$ 1,3230.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril abriu nesta quinta-feira em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres e às 5h04 de Brasília valia US$ 122,89, apenas US$ 0,01 menos que no fechamento da sessão anterior.