Bolsas em queda; Trump bane Europa e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Mercados em queda após medida “drástica” de Trump em banir Europa

Presidente americano anunciou que viagens entre Europa e EUA estão suspensas por 30 dias para evitar disseminação de coronavírus

Trump suspende viagens da Europa para os EUA para conter coronavírus

A suspensão começa a valer nesta sexta-feira (13), vai durar 30 dias e não deverá afetar os voos marcados para o Reino Unido

Vamos viver umas 20 semanas duras, diz ministro da Saúde sobre coronavírus

Internações de casos mais graves são as principais preocupações do governo, pois chegam a durar três semanas

Twitter ordena que funcionários trabalhem de casa para evitar coronavírus

Google também começou a restringir as visitas a seus escritórios, enquanto Apple também estimulou funcionários a trabalhar de casa

Regularização fundiária entra em discussão no Congresso

Governo quer alterar regra para imóveis rurais na Amazônia Legal

Política e mundo

Justiça suspende investigações sobre “rachadinhas” de Flávio Bolsonaro

A decisão sobre recurso apresentando pela defesa do senador é liminar e ainda haverá uma deliberação definitiva

Por que ainda é difícil calcular quantas pessoas morrerão por Covid-19?

Estudo indica que porcentagem de número de mortos por Covid-19 não pode ser calculada com precisão

Enquanto você desligou…

Bolsa brasileira já perdeu R$ 1,3 trilhão em valor de mercado em 2020

Somente no mês de março, com pandemia de coronavírus e queda no preço de barril de petróleo, a B3 perdeu 669 bilhões de reais

BR Distribuidora tem lucro líquido de R$ 96 mi no 4º tri, queda de 94%

No primeiro balanço anual da empresa após a privatização, o lucro apresentou uma queda de 31,2%

Misterioso fundo Ponta Sul desaba 80% e lidera perdas no Brasil

O fundo teve um retorno negativo de 55,3% somente em 9 de março, mais de quatro vezes a queda no Ibovespa naquele dia

Agenda

Nesta quinta-feira (12), o Banco Central Europeu (BCE) vai definir a nova taxa de juros da Zona do Euro e estabelecer a direção da política monetária da região. As informações serão divulgadas em uma coletiva de imprensa da instituição. Além disso, o Zona do Euro também divulga os índices de produção industrial do mês de janeiro. O indicador é como um termômetro para o desenvolvimento da indústria.

Nos Estados Unidos. será divulgado os números de pedidos iniciais por seguro-desemprego, que apontam como está o mercado de trabalho no país, e o o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que é um indicador de inflação e a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços.

Frase do dia

“Quando todo mundo entende como a tecnologia funciona, a tecnologia pode funcionar melhor para todo mundo.” — Alex Klein, fundador da Kano