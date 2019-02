Bolsas em NY divergem com IPO do Alibaba e Escócia

Nova York – As bolsas de Nova York fecharam em direções distintas nesta sexta-feira, 19, após a decisão da Escócia de se manter no Reino Unido e com a forte alta das ações do grupo chinês Alibaba na estreia, em seguida à oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) ontem.

O índice Dow Jones subiu 13,75 pontos (0,08%) e fechou aos 17.279,74 pontos. O S&P 500 caiu 0,96 ponto (0,05%) para 2.010,40 pontos. O Nasdaq recuou 13,64 pontos (0,30%) para 4.579,79 pontos.

Os investidores receberam bem a decisão da Escócia de rejeitar a independência, comprando ações de companhias europeias e levando a libra à máxima em duas semanas frente ao dólar e em dois anos contra o euro.

Cerca de duas horas depois da abertura da Bolsa de Nova York, as ações do Alibaba estrearam com alta de mais de 36%, bem acima do valor do IPO, que foi de US$ 68,00.

As ações subiram US$ 25,89 (38,1%) e fecharam em US$ 93,89. A operação, aberta principalmente para grandes negociadores de ativos, movimentou US$ 21,8 bilhões, tornando esse o maior IPO nos EUA.

O volume de negociações em Nova York foi estimulado pelo IPO do Alibaba e chegou ao quarto maior nível deste ano.

Como destaque, as ações do Yahoo! caíram 2,7%. A companhia é uma das maiores investidoras do Alibaba e deve ganhar cerca de US$ 5,1 bilhões com o IPO, como uma das maiores vendedoras das ações.