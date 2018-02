Bolsas dos EUA mostram recuperação após fortes perdas

As ações de tecnologia e financeiras levavam os principais índices de Wall Street a subir nesta segunda-feira, tentando recuperar a pior semana em dois anos.

Às 13:30 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,66 por cento, a 24.349 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,37 por cento, a 2.629 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,35 por cento, a 6.898 pontos

A maioria dos setores do S&P mostravam ganhos, com o de serviços públicos, sensível à taxa de juros, e de imóveis no vermelho.

“Embora a recuperação de hoje atraia compradores…, mais um impulso para quedas está no horizonte, enquanto o rendimento do Treasury de 10 anos a 3 por cento ainda não está totalmente descontado”, disse em nota o economista-chefe do First Standard Financial, em Nova York, Peter Cardillo.

Os três índices fecharam com alta de cerca de 1,5 por cento na sexta-feira, mas o índice de referência S&P encerrou a semana com perda acumulada, enquanto os investidores se preocupavam que a inflação mais alta garantiria o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos mais rápido do que o esperado.

Os rendimentos do Treasury de 10 anos atingiram um novo recorde de quatro anos, a 2,902 por cento, nesta sessão.