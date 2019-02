Bolsas dos EUA ficam estáveis com ações de tecnologia

Os índices acionários dos Estados Unidos ficaram estáveis nesta quinta-feira, com ganhos no setor de tecnologia ofuscando fracos dados de atividade industrial e preços baixos do petróleo, com investidores cautelosos antes de um relatório importante do mercado de trabalho, que deve ser divulgado na sexta-feira.

O índice Dow Jones subiu 0,1 por cento, a 18.419 pontos. O S&P 500 encerrou estável a 2.170 pontos e o Nasdaq avançou 0,27 por cento, para 5.227 pontos.

Um relatório do Instituto de Administração de Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) mostrou que a atividade industrial dos EUA teve a primeira retração em seis meses em agosto, com novos pedidos e produção caindo, mas os dados do mercado de trabalho apontaram uma aceleração da economia no terceiro trimestre.

“Os dados do ISM foram, em uma palavra, decepcionantes, porque muitos investidores e participantes do mercado esperavam um número mais robusto, algo mais alinhado com a tendência recente”, disse o estrategista sênior de mercados do Global Markets Advisory Group, Peter Kenny.

As ações de energia recuaram 0,3 por cento, também pressionadas pela queda nos preços do petróleo por preocupações sobre um excesso de oferta.

O petróleo nos EUA encerrou em queda de 3,5 por cento, a 43,16 dólares por barril, enquanto o Brent recuou 3,1 por cento, a 45,45 dólares por barril.

Mas os ganhos das empresas de tecnologia como a Hewlett Packard, com alta de 3,2 por cento, e Apple, que subiu 0,6 por cento, ajudaram a manter as perdas em xeque.