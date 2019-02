Bolsas de NY abrem em queda com atraso em acordo

Nova York – O novo impasse político na Grécia afetou a disposição dos investidores hoje, contribuindo para uma abertura em queda das bolsas em Wall Street. Às 12h35 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,83%, o SP 500 tinha queda de 0,91% e o Nasdaq cedia 0,90%.

Nos EUA, o déficit comercial do país continuou a subir. Em dezembro, o déficit aumentou 3,7%, para US$ 48,8 bilhões, do dado revisado de US$ 47,06 bilhões em novembro, pressionado pela alta nos preços do petróleo e nas importações de carros e aviões.

Foi a segunda alta consecutiva e superou a estimativa de aumento para US$ 48,5 bilhões. Em 2011, o déficit ficou em US$ 558 bilhões, o maior nível desde 2008 e 11,6% acima de 2010.