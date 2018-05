Bolsas de Nova York têm 6º dia consecutivo de alta

Nova York O índice Dow Jones Industrial fechou nesta quinta-feira em alta de 0,80% em um pregão no qual repercutiram entre os investidores novos dados sobre a inflação e o mercado de trabalho nos Estados Unidos.

O principal indicador da Bolsa de Nova York somou 196,99 pontos e chegou a 24.739,53. Já o seletivo S&P 500 subiu 0,94%, para 2.723,07, e o índice composto da Nasdaq avançou 0,89% e fechou aos 7.404,98 pontos.

As bolsas de Nova York registraram o sexto dia consecutivo de alta ao deixar de lado as tensões geopolíticas provocadas pela decisão dos Estados Unidos de deixar o acordo nuclear com o Irã.

A inflação no país subiu 0,2% em abril, ligeiramente abaixo do previsto, e os pedidos de seguro-desemprego ficaram estáveis, em um nível não visto há 49 anos, o que aliviou o temor dos investidores sobre um ajuste monetário mais acelerado do que o mercado prevê.

No Dow Jones, as altas mais expressivas foram dos papéis de Exxon Mobil (2,24%), UnitedHealth (1,96%), Verizon (1,77%) e Walt Disney (1,71%). As ações da Apple avançaram 1,43%, fechando o dia cotada sa US$ 190,37, um novo recorde.

Apenas os papéis da Nike fecharam no vermelho, com uma leve queda de 0,04%, após uma investigação por conduta sexual inadequada ter provocado a demissão de dez executivos da empresa.

No horário do fechamento das operações em Wall Street, a onça do ouro caía para US$ 1.312,10. Os títulos do tesouro americano com vencimento em dez anos subiam para 2,971%. EFE