Bolsas da Europa têm fortes ganhos com dados e apetite por risco

São Paulo – Os mercados acionários europeus encerram esta quinta-feira,4, com ganhos expressivos, à medida que os investidores digeriram dados acima do esperado da economia do continente e alta dos preços do petróleo, além de acompanharem os ganhos vistos nas bolsas em Nova York.

O índice pan-europeu Stoxx-600 fechou em alta de 0,90% (+3,50 pontos), aos 393,72 pontos.

O apetite ao risco e sentimento positivo visto em solo americano nas primeiras sessões deste ano apoiaram um sentimento positivo nos mercados acionários em todo o mundo, inclusive na Europa.

Os indicadores de ações do continente registraram fortes ganhos nesta quinta-feira, seguindo o movimento altista visto em Nova York no dia anterior e na Ásia nesta quinta-feira.

Os EUA, no entanto, não foram os únicos responsáveis pela alta em solo europeu, que também contou com dados positivos da economia da região.

De acordo com a IHS Markit, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 57,5 em novembro para 58,1 em dezembro, no maior nível desde fevereiro de 2011.

O resultado marca o 54º mês seguido de expansão da atividade no bloco.

A IHS Markit também divulgou que o PMI composto da Alemanha subiu de 57,3 em novembro para 58,9 em dezembro, atingindo o maior nível em 80 meses.

Na bolsa de Frankfurt, o índice DAX fechou em alta de 1,46%, aos 13.167,89 pontos, apoiado por ações de bancos, como o Deutsche Bank (+2,65%) e o Commerzbank (+2,06%).

Já na bolsa de Paris, o índice CAC-40 subiu 1,55%, aos 5.413,69 pontos, com o Société Générale avançando 2,46% e o BNP Paribas ganhando 1,80%.

No Reino Unido, o PMI do setor de serviços avançou de 53,8 em novembro para 54,2 em dezembro, acima da previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam alta para 54,0.

O índice FTSE-100, da bolsa de Londres, encerou o dia em nível recorde ao apresentar ganho de 0,32%, aos 7.695,88 pontos.

Ações de companhias ligadas a commodities foram favorecidas, com os preços do petróleo ajudando a BP (+1,11%) e a Royal Dutch Shell (+1,05%).

Em Milão, o índice FTSE-MIB registrou um salto de 2,77%, encerrando em 22.512,13 pontos. Entre as instituições financeiras, o Intesa Sanpaolo subiu 2,62% e o Banco BMP avançou 2,86%.

Já a Fiat Chrysler foi favorecida pelas vendas de veículos acima do esperado em solo americano e fechou o dia com 8,36% de valorização.

Na bolsa de Madri, o índice Ibex-35 avançou 1,96%, aos 10.314,40 pontos, enquanto o índice PSI-20, de Lisboa, subiu 1,53%, aos 5.622,72 pontos.