Bolsas da Europa sobem puxadas por notícias corporativas

Londres – Os principais índices acionários europeus fecharam com alta nesta segunda-feira, com os mercados focados em uma série de notícias de fusões e aquisições e com impacto limitado da paralisação do governo dos Estados Unidos.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,34 por cento, a 1.581 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,31 por cento, a 402 pontos.

As ações da Orange e da Deutsche Telekom subiram 2,1 por cento cada uma depois que o jornal francês Le Monde informou que as duas empresas realizaram negociações de fusão no ano passado.

“Isso poderia impulsionar as expectativas (de fusões e aquisições) na Europa”, disse o analista do grupo AFS, Jauke de Jong, em Amsterdã. O setor de telecomunicações ficou atrasado no mercado há meses, mas as esperanças de fazer negócios atraíram os investidores, levando o índice a fechar o dia com ganhos de 1,4 por cento.

Já a varejista online de luxo italiana Yoox Net-a-Porter saltou quase 25 por cento, tendo atingido recorde depois de a acionista Richemont decidir comprar a empresa.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,20 por cento, a 7.715 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,22 por cento, a 13.463 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,28 por cento, a 5.541 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,59 por cento, a 23.890 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1 por cento, a 10.584 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,98 por cento, a 5.744 pontos.