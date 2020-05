Bolsas da Europa disparam com flexibilização da quarentena

As ações europeias tiveram seu melhor dia em quase oito semanas nesta segunda-feira, com os setores cíclicos disparando diante do alívio das restrições de circulação de pessoas devido à pandemia do coronavírus, enquanto um relatório encorajador sobre uma potencial vacina contra o Covid-19 aumentou as esperanças de uma recuperação econômica mais rápida.

As mineradoras saltaram 8%, liderando os ganhos setoriais da Europa, enquanto as montadoras e os índices de petróleo e gás e de viagens e lazer — que normalmente dependem da saúde da economia global, que foi abalada pela crise do coronavírus — ganharam entre 6,5% e 7,9%.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 4,02%, a 1.335 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 4,07%, a 342 pontos.

O índice alemão DAX, dependente do setor automobilístico, subiu 5,7% para seu nível mais alto em mais de duas semanas, enquanto o principal índice da França saltou 5,2%.

Os dois países pediram a criação de um Fundo Europeu de Recuperação no valor de 500 bilhões de euros para ajudar a região a sair rapidamente da crise.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 4,29%, a 6.048 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 5,67%, a 11.058 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 5,16%, a 4.498 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 3,26%, a 17.401 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 4,70%, a 6.779 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 4,62%, a 4.180 pontos.