Bolsas da China têm pior dia em mais de 2 meses

Xangai, China – Os principais índices acionários da China recuaram nesta segunda-feira, com as ações de blue-chips registrando o pior dia em mais de dois meses, pressionados pela queda nas empresas de consumo e de saúde diante da realização de lucros após fortes altas recentes.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve queda de 1,81 por cento, maior recuo desde 23 de novembro, enquanto o índice de Xangai perdeu 0,97 por cento.

O subíndice do setor financeiro caiu 1,49 por cento, o de consumo recuou 4,22 por cento, o imobiliário perdeu 1,21 por cento e o de saúde teve queda de 2,94 por cento.

No restante da região a maioria dos mercados registrou ganhos em meio a resultados corporativos positivos e forte crescimento econômico global.

Às 7h13 (horário de Brasília) o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha variação positiva de 0,01 por cento, caminhando para a 12ª sessão de ganhos. Até agora no ano o índice acumula ganhos de 8 por cento.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,01 por cento, a 23.629 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,56 por cento, a 32.966 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,97 por cento, a 3.523 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,81 por cento, a 4.302 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,91 por cento, a 2.598 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,67 por cento, a 11.221 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,28 por cento, a 3.577 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,42 por cento, a 6.075 pontos.